台中高血壓男愛吃「這道菜」淋醬油 腦中風險喪命

羅姓患者未依照醫囑按時服藥而中風，術後進行復健。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕苗栗縣一名54歲的羅姓男子明知有高血壓，卻沒遵照醫囑按時服藥，平常飲食重口味，嫌太太烹煮的食物過於清淡，愛吃重鹹，只要餐桌上沒自己想要吃得食物，就會煎荷包蛋再淋上許多醬油。十月初他驚覺左手無法伸直，眼球往右邊，緊急送到李綜合醫院檢查，發現是梗塞性腦中風，馬上手術，20分鐘便順利移除血栓，患者治療復健後，已經順利出院。

大甲李綜合醫院神經內科主治醫師張峻誠表示，羅男家中有高血壓家族史，平時卻不按時服藥，沒有遵照醫囑，吃藥不正常，飲食也不正常，導致胃潰瘍、胃出血，手術後，儘管有高血壓也沒有按時服藥，月初颱風全台放假，他晚上9點多入睡，清晨1點清醒後，覺得左側肢體輕微無力卻不以為意繼續睡，上午8點病情加劇無法行動，覺得「睡覺起來就好了！」因此，再吃了兩顆安眠藥繼續睡，中午家人要叫他起床吃飯，驚覺他根本無法起身，左手屈曲無法伸直，而且眼球飄向右邊，家人緊急叫救護車送到苑裡李綜合醫院檢查，血壓飆高180 mmHg，右腦梗塞性中風，轉送到大甲院區緊急取栓。

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雖然患者送醫急救當天是颱風天，全台放假一天，大甲李綜合醫院正常看診，馬上聯絡各值班醫師，台中榮總醫師支援開刀，兩院醫師合作，下午2點56分進入導管室後，馬上進行麻醉，在3點16分便完成取栓手術，只花了20分鐘，術後住加護病房觀察，病情穩定後轉出普通病房，已經順利出院。

羅姓患者說，他平常喜歡吃重口味的食物，雖然知道自己罹患高血壓，但是卻忌不了口，不好意思地說，「常常抱怨太太煮的飯太清淡，根本不想要吃。」羅太太說，「煮得清淡就是要控制先生的高血壓，這次中風，把全家人都嚇死了。」

張峻誠強調，高血壓的患者，一定要養成每天規律時段的量測血壓變化，更要調整飲食，要少油、少鹽、少吃加工食品，多吃蔬果、高纖的食物，還要有良好的生活習慣，而且要遵照醫囑規律的用藥，也要定期回診追蹤病況，才能穩定病情，減少腦中風的發生機率。

羅姓患者右腦梗塞性中風，造成左半身癱瘓。（記者張軒哲攝）

大甲李綜合醫院神經內科醫師張峻誠提醒高血壓患者，要遵照醫囑。（記者張軒哲攝）

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