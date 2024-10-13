健康網》吃番茄和花椰菜治痛風？ 食藥署：別聽信

食藥署指出，單靠番茄或花椰菜無法治療痛風；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕痛風發作起來要人命！網傳「吃番茄和花椰菜治療痛風」是真的嗎？對此，食藥署澄清，食品不是藥品，不具有治療疾病的效果，雖然某些食物會影響尿酸水平，但單靠食用特定食物如番茄或花椰菜無法治療痛風。

食藥署指出，維生素C有助於降低血液中的尿酸含量，但需要足夠劑量才能達到此效果。番茄和花椰菜雖然富含維生素C，但許多其他蔬果也同樣富含維他命C，不僅限於這兩種蔬菜。將番茄與花椰菜特別標榜為治療痛風的食物，可能會誤導民眾。

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食藥署表示，痛風是一種發炎性關節炎，其主要成因是體內尿酸的積累，這與飲食、代謝及基因有關。雖然某些食物會影響尿酸水平，但單靠食用特定食物如番茄或花椰菜無法治療痛風。治療的重點在於減少高嘌呤（purine）食物的攝取，例如帶殼海鮮、紅肉、內臟及酒精，同時養成健康的生活習慣，如充足飲水及適量運動。

食藥署提醒，食品不是藥品，不具有治療疾病的效果，民眾如出現身體不適，應適時就醫並遵從醫囑治療。

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