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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》6種NG早餐改良版！ 燒餅油條這樣換 熱量砍半

2024/10/16 07:30

李婉萍表示，燒餅在製作時會抹上許多酥油，油條則是經過反覆油炸，兩個合在一起就是高碳水加上高油，一份的熱量就可能超過500大卡；示意圖。（圖取自photoAC）

李婉萍表示，燒餅在製作時會抹上許多酥油，油條則是經過反覆油炸，兩個合在一起就是高碳水加上高油，一份的熱量就可能超過500大卡；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃早餐，開啟美好的早晨，但得小心長期選錯食物，恐對身體造成負擔。營養師李婉萍於臉書發文分享6種常見早餐，因高油、高糖或高熱量，可能悄悄破壞健康，像是煎餃、飯糰、鐵板麵、奶酥厚片、玉米脆片搭配牛奶、燒餅油條。對此，她提供改良版吃法，以1份熱量就可能超過500大卡的燒餅油條為例，改吃燒餅夾蛋加生菜，熱量就能瞬間減半。

煎餃配豆漿補蛋白

李婉萍表示，不要覺得裡面有包菜包肉就很健康，為了多汁好吃，內餡多以肥肉為主，再用油去煎，根本一大早就在吃油，1顆煎餃熱量大約50到60大卡；建議搭配豆漿，增加蛋白質更均衡。

燒餅不夾油條改夾蛋、生菜

李婉萍說，燒餅在製作時會抹上許多酥油，油條則是經過反覆油炸，兩個合在一起就是高碳、高油，1份的熱量就可能超過500大卡；建議改吃燒餅夾蛋加生菜，熱量直接少一半。

飯糰別配飲料、去酸菜

李婉萍說明，糯米是高GI食物，早上吃容易血糖飆升，內餡的肉鬆、油條、酸菜，也都是高鈉、高熱量的加工食品，1顆飯糰熱量大約是600大卡；已經爆卡就不要再配飲料，也可以去掉酸菜熱量更低。

李婉萍說，麵條是高GI食物，也是高油高糖的地雷早餐；建議加1顆蛋營養更均衡，或是備註醬少；示意圖。（資料照）

李婉萍說，麵條是高GI食物，也是高油高糖的地雷早餐；建議加1顆蛋營養更均衡，或是備註醬少；示意圖。（資料照）

鐵板麵加顆蛋、少醬

李婉萍說，麵條也是高GI食物，早上吃會使血糖飆升，醬汁裡有大量調味料、太白粉，也是高油高糖的地雷早餐，1份的熱量大約有400至500大卡；建議加1顆蛋營養更均衡，或是備註醬少。

奶酥厚片搭牛奶

李婉萍指出，奶酥主要是由奶油、糖混合而成，加上碳水爆炸的厚片麵包，營養素非常單一 （澱粉和油脂），1份的熱量大約是300卡；搭配牛奶，增加蛋白質與鈣質。

玉米脆片+牛奶搭水果

李婉萍提到，玉米脆片加工程度高，營養流失也多，許多廠商都會額外添加大量的糖，看似健康，其實是真正的隱藏地雷；可以搭配水果一起吃，增加纖維。

營養師指出，玉米脆片加工程度高，營養流失也多，許多廠商都會額外添加大量的糖，建議搭配水果一起吃，增加纖維攝取量；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師指出，玉米脆片加工程度高，營養流失也多，許多廠商都會額外添加大量的糖，建議搭配水果一起吃，增加纖維攝取量；示意圖。（圖取自photoAC）

健康吃早餐 3種食物搭配是基本

想要早餐吃得健康，李婉萍建議遵循這4大原則：

●避免單一營養素：至少要含有3種食物搭配，例如：全榖雜糧+豆魚蛋肉+蔬果。

●避免選擇加工食品：例如：熱狗、香腸、火腿，加工食品往往高鹽高油，也容易流失營養。

●避免精製醣類：例如：白吐司、麵條、玉米脆片，高GI值容易導致血糖升高，早上吃可能會讓一整天都精神不好。

●飲品搭配以原味、無加糖為主：例如：鮮奶、無糖豆漿、黑咖啡，減少飲料的糖分攝取，補充蛋白質與鈣，均衡營養的早餐讓你有良好的新陳代謝，還能幫助思緒清晰、精神滿分。

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