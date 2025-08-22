健康網》非自律神經作祟 醫要沈玉琳馬上轉診

沈玉琳對外說明病情始末，先自判自律神經失調，幸好身心科醫師楊聰財看完他的狀況後，要他快轉診。（取自沈玉琳臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕57歲沈玉琳上（7）月病倒確診為血癌，他今（22）日在臉書上透露自己生病始末，並指出原以為自己是自律神經失調，而求診於楊聰才身心科，立刻被院長楊聰財轉診至三總治療。

楊聰財回憶沈玉琳來到診間時，一看沈的臉色，蒼白到像去世的人一樣，原以為沈是貧血，首先研判他有嚴重的貧血。據沈自述，2個月前就無精打采、情緒低落，接著是走個十步路就累到走不下去，大部分時間都是坐在沙發動也不動，該錄影的時候當然就發揮強大的意志力總以為這些症狀是慢性疲勞、自律神經失調。

不過據沈玉琳說，自判是自律神經失調，尋求身心科的治療，雖吃了藥以後情緒是改善了，但走沒幾步就累的問題開始越來越嚴重，沈表示，已經連完整洗一個澡的力氣都沒了。

楊聰才身心科院長楊聰財說沈玉琳來到診間，一看臉色就不對，血檢報告更嚇人，馬上聯絡三總接手。（取自楊聰財臉書）



楊聰財聽完沈玉琳的自述後，看到沈的驗血報告，一看嚇一跳，沈的肝指數是正常人的7倍，表示他的肝功能不好，應該是處於類似發炎的狀態。於是楊聰財要沈玉琳先去處理生理疾病，即聯絡三軍總醫院，也寫轉診單，請他的家人趕快送他去三軍總醫院急診室。

楊聰財表示，自律神經系統分為交感神經和副交感神經，兩者作用相反，就像汽車的油門和煞車一樣，共同維持身體的平衡與穩定。如果兩者失衡，例如長期處於壓力下讓交感神經過於活躍，身體無法好好休息和修復，就可能導致「自律神經失調」，進而引發各種生理和心理上的不適症狀。

此外，自律神經失調要從5個面向去解析，楊聰財指出，從生理、心理、社會因素、精神靈性因素、生活習慣等，一定要請專業醫師評估、了解。

