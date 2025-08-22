自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》非自律神經作祟 醫要沈玉琳馬上轉診

2025/08/22 14:37

沈玉琳對外說明病情始末，先自判自律神經失調，幸好身心科醫師楊聰財看完他的狀況後，要他快轉診。（取自沈玉琳臉書）

沈玉琳對外說明病情始末，先自判自律神經失調，幸好身心科醫師楊聰財看完他的狀況後，要他快轉診。（取自沈玉琳臉書）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕57歲沈玉琳上（7）月病倒確診為血癌，他今（22）日在臉書上透露自己生病始末，並指出原以為自己是自律神經失調，而求診於楊聰才身心科，立刻被院長楊聰財轉診至三總治療。

楊聰財回憶沈玉琳來到診間時，一看沈的臉色，蒼白到像去世的人一樣，原以為沈是貧血，首先研判他有嚴重的貧血。據沈自述，2個月前就無精打采、情緒低落，接著是走個十步路就累到走不下去，大部分時間都是坐在沙發動也不動，該錄影的時候當然就發揮強大的意志力總以為這些症狀是慢性疲勞、自律神經失調。

不過據沈玉琳說，自判是自律神經失調，尋求身心科的治療，雖吃了藥以後情緒是改善了，但走沒幾步就累的問題開始越來越嚴重，沈表示，已經連完整洗一個澡的力氣都沒了。

健康網》非自律神經作祟 醫要沈玉琳馬上轉診

楊聰才身心科院長楊聰財說沈玉琳來到診間，一看臉色就不對，血檢報告更嚇人，馬上聯絡三總接手。（取自楊聰財臉書）

楊聰財聽完沈玉琳的自述後，看到沈的驗血報告，一看嚇一跳，沈的肝指數是正常人的7倍，表示他的肝功能不好，應該是處於類似發炎的狀態。於是楊聰財要沈玉琳先去處理生理疾病，即聯絡三軍總醫院，也寫轉診單，請他的家人趕快送他去三軍總醫院急診室。

楊聰財表示，自律神經系統分為交感神經和副交感神經，兩者作用相反，就像汽車的油門和煞車一樣，共同維持身體的平衡與穩定。如果兩者失衡，例如長期處於壓力下讓交感神經過於活躍，身體無法好好休息和修復，就可能導致「自律神經失調」，進而引發各種生理和心理上的不適症狀。

此外，自律神經失調要從5個面向去解析，楊聰財指出，從生理、心理、社會因素、精神靈性因素、生活習慣等，一定要請專業醫師評估、了解。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中