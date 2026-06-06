健康網》長輩反應慢半拍別只當老化 醫警：心血管可能在求救

高齡醫學翔展診所院長傅裕翔表示，長輩反應速度變慢，不一定是老化或失智，最新研究指出，可能是大腦循環與心血管健康發出的警訊；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕長輩反應變慢，別只當作老化或失智前兆，也可能與心血管風險有關。高齡醫學翔展診所院長傅裕翔表示，不少家屬看到長輩回話慢半拍、做事變鈍、看電視反應也變慢，第一個懷疑的可能是失智。不過，最新研究指出，反應速度變慢，其實可能是大腦循環與心血管健康發出的警訊。

傅裕翔於臉書粉專發文指出，2026年4月中，發表於《JAMA Network Open》的1篇研究追蹤社區高齡者，結果發現，後來發生心血管事件者，其實在事件發生前3-8年，就已出現認知下降較快的情況。其中最早出現差異的項目，是處理速度，也就是看到訊息、理解、判斷到反應的速度，可能比記憶更早出現變化。

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傅裕翔提及，台灣許多家庭容易把長輩反應慢當成自然老化，或把「叫不動」、「做事變慢」解讀為個性變懶或退休後缺乏刺激。但若長輩原本做事俐落，近期卻明顯變慢，例如：過馬路判斷變慢、煮菜步驟常卡住、找東西找很久或對話時需要停一下才回應，就不應只用「老了」帶過。

不過，傅裕翔也強調，反應慢不代表一定快中風或罹患心臟病，這篇研究也不能用來判定只要測反應速度，就能預測誰會出事。研究提醒的是，心血管和大腦並非2個完全獨立系統，長期高血壓、糖尿病、抽菸、睡不好、活動量不足等，都可能影響血管，也可能影響大腦小血管與腦部灌流。當大腦供血和血管彈性變差，反應速度就可能先變鈍。

傅裕翔建議，家屬可觀察長輩日常生活節奏，包括：走路和轉身是否變慢、講話接話是否變慢、算錢、看藥袋、處理手機訊息是否變吃力。若同時患有高血壓、高血糖、高膽固醇、心律不整、胸悶、喘、頭暈，或近期跌倒變多等狀況，應就醫評估。

傅裕翔強調，長輩慢半拍不一定是在退化，也可能是在提醒家屬注意是否有心血管風險。好的高齡照顧不是等到中風、心肌梗塞或心衰竭發生才後悔，而是從日常小變化開始，及早看懂身體發出的求救訊號。

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