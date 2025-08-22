輪胎行老闆搬貨撞傷眼角 昏迷4個月險成植物人

彰化輪胎行王老闆（前）逐漸恢復健康，舉起右手感謝烏日林新醫院神經外科顏精華醫師（右）救命之恩。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕彰化42歲王老闆經營輪胎公司，去（2024）年4月搬貨不慎撞傷左眼角，起初僅眼眶瘀青就診後發現大腦右後頂葉腫起，疑似腦瘤，因此進行開顱手術；未料術後昏迷4個月，所幸經烏日林新醫院神經外科重新進行腦膜清創修補、水腦積水引流穩定腦壓，王老闆術後4個月甦醒恢復完整意識，舉起右手稱「感謝顏醫師（救命之恩）」。

烏日林新醫院今（22）表示，王男撞傷左眼角後，到附近眼科看診建議至區域醫院檢查，王男自行開車到院進行電腦斷層檢查，查出疑似腦部病灶疑似腦瘤，進行開顱手術後病況急轉直下陷入昏迷，短短1個月內接受4次腦部手術，其中，第3次手術切除部分大腦皮質，幾乎變成像植物人一樣昏迷4個月。

請繼續往下閱讀...

王男經營多年輪胎公司被迫關廠，王男父母不放棄希望，去年8月接受烏日林新醫院神經外科顏精華醫師診治，進行腦膜清創修補、水腦積水引流及神經細胞活化藥物治療，逐步穩定腦壓、恢復腦神經功能，術後4個月奇蹟甦醒恢復完整意識，經復健療程後舉起右手稱「感謝顏醫師（救命之恩）」。

顏精華醫師表示，患者經開顱手術後病情急遽惡化，術後有嚴重腦水腫及腦脊髓液持續漏出問題，深入檢視病歷與影像資料後發現，起初撞到眼角引起大腦右後頂葉腫起，真正病因是患有血小板低下症，導致凝血功能異常造成腦部出血，一般只需觀察與保守治療，開刀恐會對大腦神經組織造成進一步傷害，甚至引發永久性損傷。

醫療團隊持續為王男復健，今（2025）年6月成功拔除氣切管，恢復自主呼吸功能，回診時擺出比讚手勢，也與醫護人員簡單對話，右側肢體功能逐漸改善，可望提升生活自主，院方提醒，施行腦部手術前須進行縝密判斷評估，避免惡化昏迷甚至可能變成植物人。

烏日林新醫院神經外科顏精華醫師說，患者腦部血小板低下，導致凝血功能異常。（院方提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法