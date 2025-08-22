自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

輪胎行老闆搬貨撞傷眼角 昏迷4個月險成植物人

2025/08/22 13:42

彰化輪胎行王老闆（前）逐漸恢復健康，舉起右手感謝烏日林新醫院神經外科顏精華醫師（右）救命之恩。（記者黃旭磊攝）

彰化輪胎行王老闆（前）逐漸恢復健康，舉起右手感謝烏日林新醫院神經外科顏精華醫師（右）救命之恩。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕彰化42歲王老闆經營輪胎公司，去（2024）年4月搬貨不慎撞傷左眼角，起初僅眼眶瘀青就診後發現大腦右後頂葉腫起，疑似腦瘤，因此進行開顱手術；未料術後昏迷4個月，所幸經烏日林新醫院神經外科重新進行腦膜清創修補、水腦積水引流穩定腦壓，王老闆術後4個月甦醒恢復完整意識，舉起右手稱「感謝顏醫師（救命之恩）」。

烏日林新醫院今（22）表示，王男撞傷左眼角後，到附近眼科看診建議至區域醫院檢查，王男自行開車到院進行電腦斷層檢查，查出疑似腦部病灶疑似腦瘤，進行開顱手術後病況急轉直下陷入昏迷，短短1個月內接受4次腦部手術，其中，第3次手術切除部分大腦皮質，幾乎變成像植物人一樣昏迷4個月。

王男經營多年輪胎公司被迫關廠，王男父母不放棄希望，去年8月接受烏日林新醫院神經外科顏精華醫師診治，進行腦膜清創修補、水腦積水引流及神經細胞活化藥物治療，逐步穩定腦壓、恢復腦神經功能，術後4個月奇蹟甦醒恢復完整意識，經復健療程後舉起右手稱「感謝顏醫師（救命之恩）」。

顏精華醫師表示，患者經開顱手術後病情急遽惡化，術後有嚴重腦水腫及腦脊髓液持續漏出問題，深入檢視病歷與影像資料後發現，起初撞到眼角引起大腦右後頂葉腫起，真正病因是患有血小板低下症，導致凝血功能異常造成腦部出血，一般只需觀察與保守治療，開刀恐會對大腦神經組織造成進一步傷害，甚至引發永久性損傷。

醫療團隊持續為王男復健，今（2025）年6月成功拔除氣切管，恢復自主呼吸功能，回診時擺出比讚手勢，也與醫護人員簡單對話，右側肢體功能逐漸改善，可望提升生活自主，院方提醒，施行腦部手術前須進行縝密判斷評估，避免惡化昏迷甚至可能變成植物人。

烏日林新醫院神經外科顏精華醫師說，患者腦部血小板低下，導致凝血功能異常。（院方提供）

烏日林新醫院神經外科顏精華醫師說，患者腦部血小板低下，導致凝血功能異常。（院方提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中