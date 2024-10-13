健康網》1杯全糖珍奶下肚 孩子當天生長激素就沒了

中醫師指出，孩子喝一杯手搖飲全糖珍奶，當天生長激素的就會被抑制不分泌；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在孩子快速長高的黃金時期，飲食、運動及睡眠要非常注意。彰化馬光中醫診所醫師羅凱陽指出，一杯手搖飲全糖珍奶，當天生長激素的就會被抑制不分泌，而10點就寢可以讓生長激素達到分泌高峰。除了生長激素，還要刺激生長板的持續分裂，建議每日跳繩15分鐘以上或原地跳摸高500下。此外還要有充足的日曬，讓維生素D可以轉成活化位，有利骨頭的生長。

生長激素的小秘密

羅凱陽表示，生長激素主要負責刺激骨頭與肌肉的生長，生長激素會隨著年紀的增大而不斷減少分泌，因此要把握青春期的黃金生長，就要了解生長激素的分泌時間，夜間11點至清晨3點，生長激素分泌最多，深度睡眠促進生長激素分泌，因此好的長高環境是需要時間穩定，且品質良好的睡眠作為基礎。

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中醫師提醒，夜間11點至清晨3點，生長激素分泌最多，且深度睡眠促進生長激素分泌；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫助長高的秘訣

羅凱陽說明，青春期長出第二性徵的時間點，女生約10至12歲初經後至16歲、男生約11至14歲長喉結變聲後至18歲，是發育的黃金期，這時候中醫可以做下列事情助孩子們一臂之力。

1.中藥：開脾健胃，增加營養的吸收，有充足的能量才能夠支撐長高的動力。

2.轉骨方（成長飲）：長高的利器，肝主筋、腎主骨，養好肝腎替筋骨打好根基。

●轉骨方是什麼呢？「轉骨」是青春期少年從兒童體態發育為成人體格的過渡階段，在身高、體型、心智及內分泌的綜合性變化，轉骨方就是在這個階段來加強男生補氣、提高骨骼成長，女生補血調經、胸部發育、加強長高的輔助利器。

3.針灸筋膜鬆解：時常會有生長痛，沒有外傷孩子們卻有時候覺得膝蓋，或腳後跟痠脹緊等，就是筋膜的緊繃，針灸可是放鬆筋膜的好夥伴。

4.脊椎正骨：長高是垂直的向量，因此脊椎的調整是非常必須的。

中醫師指出，青春期長出第二性徵的時間點是發育的黃金期，可透過轉骨方助筋骨打好根基；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

穴位保養

另外，羅凱陽也分享有助長高的穴位，如下：

1.陽陵泉

位置：小腿外側部，腓骨頭前下方凹陷處。今作膝下二寸。

功效：疏泄肝膽、清利濕熱、舒筋健膝，搭配陰陵泉，可以同時刺激肝脾兩條與長高重要相關的經絡，同時靠近生長板，多刺激也有助益於長高。

陽陵泉穴。（馬光中醫診所提供）

2.陰陵泉

位置：小腿內側，脛骨內側髁後下方凹陷處。

功效：腹中寒，腹中氣脹，洞泄不化，不嗜食，調整脾胃功能的重要穴位，同時靠近生長板的穴位，多刺激有助長高。

陰陵泉穴。（馬光中醫診所提供）

3.湧泉穴

位置：湧泉穴位於腳底板人字狀紋路的交叉點。腳趾向下捲起，腳底板的前1/3中央會出現一個凹陷處，就是湧泉穴所在。

功效：促進骨骼的生長與修復，除了幫助孩子長高以外，也常用於治療骨骼相關的病變。

湧泉穴。（馬光中醫診所提供）

彰化馬光中醫診所醫師羅凱陽。（馬光中醫診所提供）

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