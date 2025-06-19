健康網》事情老是記不住？ 學者教「4步驟」增強記憶力

學者指出，想要改善記性，建議採行看清楚、加入情緒講出來、睡一覺、再複述等4步驟，有助強化記憶力；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕是否經常覺得丟三落四記不住日常瑣事，或是熬夜讀書仍事倍功半沒效果？營養學者洪泰雄表示，記憶與大腦密切相關，如前額葉、海馬迴、杏仁核、大腦皮脂等，均影響各種記憶的處理、儲存與形成。想要改善記性，建議採行以下4步驟，包括：用圖像+文字加深刺激；加入情緒有助記得久；睡一覺讓大腦整理記憶；用嘴巴複述，從短期進入長期記憶；有助強化記憶力。

大腦4部位影響記憶力

洪泰雄於臉書專頁發文指出，大腦許多不同部位結構及其功能，均與記憶的形成、處理、儲存相關，並簡略說明如下：

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●前額葉（Frontal Lobe）：負責執行控制、專注力與短期工作記憶，包括：背書、記行程、邏輯推理時，都需要它幫忙。

●海馬迴（Hippocampus）：負責形成新記憶與空間記憶，例如：剛搬家還能記得超市怎麼去，就是海馬迴在運作。

●杏仁核（Amygdala）：處理情緒記憶，尤其與驚嚇、快樂、恐懼有關；舉例來說，您可能忘了課本內容，卻永遠記得某次糗事的羞愧感。

●大腦皮質（Cerebral Cortex）：功能為長期儲存記憶，包括：語言、知識、圖像等，如學會的英文單字、歷史年代、熟記的詩詞等，都存在皮質中。

睡眠幫助記憶的原理

為什麼「睡一覺」可以記得更牢？洪泰雄說，當進入深層睡眠期（slow wave sleep）時，海馬迴會把記憶搬運到大腦皮質，進行「長期儲存」；進入快速動眼期（REM sleep）時，可強化情緒記憶，整合白天學習經驗並激發創意。因此，建議唸書後睡一覺，效果會比熬夜背誦更好。

學者說，進入深層睡眠期，海馬迴會把記憶搬運到大腦皮質，進行長期儲存；快速動眼期則可強化情緒記憶，整合學習經驗並激發創意；情境照。（圖取自freepik）

圖像比文字更易記

洪泰雄說，人類大腦對圖像記憶比純文字強得多，圖像會同時刺激視覺皮質與語意區域，與情境、情緒連結更強烈，也就是圖像優勢效應（Picture Superiority Effect）。建議最好採用「圖像+關鍵字」一起記，才能學得快、忘得慢。

另，洪泰雄提及，還有一種陳述性記憶（Declarative Memory），意即可以說出來的記憶，又稱為明確記憶。通常可分為記錄知識、事實、定義的語意記憶，以及記錄個人經歷與時間順序的情節記憶；這2種記憶都先經過「海馬迴」形成，再由「大腦皮質」儲存。

牢記事情簡易4步驟

想要牢牢記住一件事，洪泰雄建議，不妨照著以下4步驟做：

1.看清楚：用圖像+文字加深刺激。

2.感受它：加入情緒，有助於記得久。

3.睡一覺：讓大腦幫你整理記憶。

4.說一次：用嘴巴複述，從短期進入長期記憶。

洪泰雄強調，記憶是一場由海馬迴指揮、前額葉演出、大腦皮質記錄、睡眠協調的交響曲，想記得久一點，請牢記：「看進去、講出來、睡一覺、再想起來」。

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