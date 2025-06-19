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健康網》事情老是記不住？ 學者教「4步驟」增強記憶力

2025/06/19 16:00

學者指出，想要改善記性，建議採行看清楚、加入情緒講出來、睡一覺、再複述等4步驟，有助強化記憶力；情境照。（圖取自freepik）

學者指出，想要改善記性，建議採行看清楚、加入情緒講出來、睡一覺、再複述等4步驟，有助強化記憶力；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕是否經常覺得丟三落四記不住日常瑣事，或是熬夜讀書仍事倍功半沒效果？營養學者洪泰雄表示，記憶與大腦密切相關，如前額葉、海馬迴、杏仁核、大腦皮脂等，均影響各種記憶的處理、儲存與形成。想要改善記性，建議採行以下4步驟，包括：用圖像+文字加深刺激加入情緒有助記得久睡一覺讓大腦整理記憶用嘴巴複述，從短期進入長期記憶；有助強化記憶力。

大腦4部位影響記憶力

洪泰雄於臉書專頁發文指出，大腦許多不同部位結構及其功能，均與記憶的形成、處理、儲存相關，並簡略說明如下：

前額葉（Frontal Lobe）：負責執行控制、專注力與短期工作記憶，包括：背書、記行程、邏輯推理時，都需要它幫忙。

海馬迴（Hippocampus）：負責形成新記憶與空間記憶，例如：剛搬家還能記得超市怎麼去，就是海馬迴在運作。

杏仁核（Amygdala）：處理情緒記憶，尤其與驚嚇、快樂、恐懼有關；舉例來說，您可能忘了課本內容，卻永遠記得某次糗事的羞愧感。

大腦皮質（Cerebral Cortex）：功能為長期儲存記憶，包括：語言、知識、圖像等，如學會的英文單字、歷史年代、熟記的詩詞等，都存在皮質中。

睡眠幫助記憶的原理

為什麼「睡一覺」可以記得更牢？洪泰雄說，當進入深層睡眠期（slow wave sleep）時，海馬迴會把記憶搬運到大腦皮質，進行「長期儲存」；進入快速動眼期（REM sleep）時，可強化情緒記憶，整合白天學習經驗並激發創意。因此，建議唸書後睡一覺，效果會比熬夜背誦更好。

學者說，進入深層睡眠期，海馬迴會把記憶搬運到大腦皮質，進行長期儲存；快速動眼期則可強化情緒記憶，整合學習經驗並激發創意；情境照。（圖取自freepik）

學者說，進入深層睡眠期，海馬迴會把記憶搬運到大腦皮質，進行長期儲存；快速動眼期則可強化情緒記憶，整合學習經驗並激發創意；情境照。（圖取自freepik）

圖像比文字更易記

洪泰雄說，人類大腦對圖像記憶比純文字強得多，圖像會同時刺激視覺皮質與語意區域，與情境、情緒連結更強烈，也就是圖像優勢效應（Picture Superiority Effect）。建議最好採用「圖像+關鍵字」一起記，才能學得快、忘得慢。

另，洪泰雄提及，還有一種陳述性記憶（Declarative Memory），意即可以說出來的記憶，又稱為明確記憶。通常可分為記錄知識、事實、定義的語意記憶，以及記錄個人經歷與時間順序的情節記憶；這2種記憶都先經過「海馬迴」形成，再由「大腦皮質」儲存。

牢記事情簡易4步驟

想要牢牢記住一件事，洪泰雄建議，不妨照著以下4步驟做：

1.看清楚：用圖像+文字加深刺激。

2.感受它：加入情緒，有助於記得久。

3.睡一覺：讓大腦幫你整理記憶。

4.說一次：用嘴巴複述，從短期進入長期記憶。

洪泰雄強調，記憶是一場由海馬迴指揮、前額葉演出、大腦皮質記錄、睡眠協調的交響曲，想記得久一點，請牢記：「看進去、講出來、睡一覺、再想起來」。

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