健康網》比紅肉更危險！ 研究曝「1食品」是腸癌年輕化禍首

研究指出，近年來越來越多年輕人罹患大腸癌，其中背後元凶之一是「含糖飲」；示意圖。（圖取自shutterstock）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部16日公布去年國人死因統計，10大死因之首由「癌症」蟬聯43年，其中10大癌症死亡率中結腸、直腸和肛門癌位居第三。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述國外研究提醒，近年來越來越多年輕人罹患大腸癌，其中背後元凶之一是「含糖飲」，甚至比紅肉、加工食品等食品關聯性更加顯著，因此提醒大家，少喝含糖飲更健康。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」與網站發文指出，據美國癌症協會統計，從1998-2019年間，20-49歲年齡層的大腸癌病例數急遽增加，反觀同期65歲以上的患者人數卻呈現下降趨勢，由此可知，大腸癌已有年輕化趨勢。

研究顯示，每天只喝1份的含糖飲料，罹患早發性大腸癌風險也增加16%；示意圖。（圖取自freepik）

日飲1份含糖飲 早發性大腸癌風險增16％

含糖飲與大腸癌風險有關，黃軒引述1項由美國紀念斯隆凱特琳癌症中心進行的研究，針對303名年齡在50歲以下，被診斷出早發性大腸癌的患者進行調查。結果發現，那些每天攝取高糖食物，更易罹患大腸癌，嚴重甚至發現時，已擴散至肝、肺等器官的第4期癌症！

研究顯示，每天攝入2份以上的含糖飲料者，會有2倍以上風險罹患早發性大腸癌；即使每天只喝1份的含糖飲料，罹患早發性大腸癌風險也增加16%。其中在13-18歲時，每日維持增加1次的含糖飲料，罹患早發性大腸癌風險也增加32%。

含糖飲與腸癌關聯性 比紅肉、加工品高

儘管過去我們常將紅肉、加工食品等與大腸癌風險連結，黃軒表示，但在這項研究中，它們的關聯性卻不如含糖飲料來得顯著。更令人擔憂的是，美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據顯示，多達63%的18歲以上美國成年人，每天至少會喝1杯含糖飲料，該習慣或許能解釋自2011年以來，美國結直腸癌在年輕人中的發生率每年約上升3%的原因之一。

黃軒建議，每天減少喝含糖飲料，若要購買時，建議看一下飲料成分標示，不要被「少糖」騙了！最好還是選擇喝白開水、無糖茶、天然果昔，護健康。

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