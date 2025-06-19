自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》比紅肉更危險！ 研究曝「1食品」是腸癌年輕化禍首

2025/06/19 17:31

研究指出，近年來越來越多年輕人罹患大腸癌，其中背後元凶之一是「含糖飲」；示意圖。（圖取自shutterstock）

研究指出，近年來越來越多年輕人罹患大腸癌，其中背後元凶之一是「含糖飲」；示意圖。（圖取自shutterstock）

相關新聞請見

癌症43年居國人奪命之首 新冠跌出十大死因、自殺擠回榜

健康網》癌症43年居國人奪命之首 今年擴大5癌篩檢一次懂

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部16日公布去年國人死因統計，10大死因之首由「癌症」蟬聯43年，其中10大癌症死亡率中結腸、直腸和肛門癌位居第三。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述國外研究提醒，近年來越來越多年輕人罹患大腸癌，其中背後元凶之一是「含糖飲」，甚至比紅肉、加工食品等食品關聯性更加顯著，因此提醒大家，少喝含糖飲更健康。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」與網站發文指出，據美國癌症協會統計，從1998-2019年間，20-49歲年齡層的大腸癌病例數急遽增加，反觀同期65歲以上的患者人數卻呈現下降趨勢，由此可知，大腸癌已有年輕化趨勢。

研究顯示，每天只喝1份的含糖飲料，罹患早發性大腸癌風險也增加16%；示意圖。（圖取自freepik）

研究顯示，每天只喝1份的含糖飲料，罹患早發性大腸癌風險也增加16%；示意圖。（圖取自freepik）

日飲1份含糖飲 早發性大腸癌風險增16％ 

含糖飲與大腸癌風險有關，黃軒引述1項由美國紀念斯隆凱特琳癌症中心進行的研究，針對303名年齡在50歲以下，被診斷出早發性大腸癌的患者進行調查。結果發現，那些每天攝取高糖食物，更易罹患大腸癌，嚴重甚至發現時，已擴散至肝、肺等器官的第4期癌症！

研究顯示，每天攝入2份以上的含糖飲料者，會有2倍以上風險罹患早發性大腸癌；即使每天只喝1份的含糖飲料，罹患早發性大腸癌風險也增加16%。其中在13-18歲時，每日維持增加1次的含糖飲料，罹患早發性大腸癌風險也增加32%。

含糖飲與腸癌關聯性 比紅肉、加工品高

儘管過去我們常將紅肉、加工食品等與大腸癌風險連結，黃軒表示，但在這項研究中，它們的關聯性卻不如含糖飲料來得顯著。更令人擔憂的是，美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據顯示，多達63%的18歲以上美國成年人，每天至少會喝1杯含糖飲料，該習慣或許能解釋自2011年以來，美國結直腸癌在年輕人中的發生率每年約上升3%的原因之一。

黃軒建議，每天減少喝含糖飲料，若要購買時，建議看一下飲料成分標示，不要被「少糖」騙了！最好還是選擇喝白開水、無糖茶、天然果昔，護健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中