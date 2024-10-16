志玲姊姊來了！ 10/18與新手家長談「育兒經」

台北市政府青年局與財團法人台北市志玲姊姊慈善基金會攜手推出「青年學堂X心玲守護-青年家長親子講座」系列活動，首場18日（週五）登場。（台北市青年局提供）

〔記者何玉華／台北報導〕志玲姊姊來了！台北市政府青年局與財團法人台北市志玲姊姊慈善基金會攜手推出「青年學堂X心玲守護-青年家長親子講座」系列活動，18日（週五）登場；基金會董事長林志玲將親自出席，與青年局長殷瑋及青年家長們面對面交流，分享她作為新手家長的育兒心得、挫折以及情緒管理技巧。

青年局表示，志玲姊姊將與殷瑋透過互動對談，分享新手家長面對與解決壓力和情緒挑戰，如何在育兒生活中找到紓壓的方法，包括學會接納自己的情緒、調整心態，如何在育兒壓力中找到平衡，並維持良好的親子互動。

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殷瑋將分享與正處於小學高年級階段女兒的相處模式，以及面對情緒來臨時的調適方法。此外，亞和心理諮商所的專業心理諮商師姚以婷也將帶來「情緒覺察與紓壓」的互動課程，幫助家長和孩子認識自己的情緒，並提供具體的情緒管理技巧，讓親子共同學習如何認識、接納及表達情緒。

青年局指出，青年在成為新手家長後，除了面臨身體與荷爾蒙等生理上的巨大改變，還需面對家庭結構的改變、育兒的經濟負擔以及社會和家庭期待帶來的壓力，這些都對心理層面造成挑戰，需要一同適應。因此與志玲姊姊慈善基金會合作舉辦分享會及講座，活動不僅是一場親子講座，更是青年家長彼此支持的社群。

「青年學堂X心玲守護」系列活動除了10月18日的分享會，還有11月3日的「新手家長的情緒覺察及紓壓」講座，以及12月1日的「親子間的互動與溝通」講座。每場限20組家庭參加，報名詳情可參考青年局官網。

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