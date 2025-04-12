健康網》6旬男為治痛風只吃肉 尿液竟成「結石溫床」

67歲有痛風與結石病史的男性，在嘗試「肉食性飲食」6個月後，尿液環境成了更容易形成所有類型腎結石的狀態；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來社群平台興起，人們接觸資訊的管道變多，不過正確度有待查證。腎臟科醫師王介立分享《美國臨床營養學期刊》（AJCN）的一篇案例報告，本身有腎結石病史與痛風的61歲男性，結石病情穩定，但在他67歲時，因痛風發作，聽從初級照護醫師建議看YouTube影片，嘗試「肉食性飲食」6個月，雖然體重下降11公斤，但尿液環境卻成了更容易形成所有類型腎結石的狀態。

王介立在臉書專頁「王介立醫師」發文表示，近年來「肉食性飲食」（Carnivore Diet）這類幾乎只攝取動物性食物、排除植物性食物的飲食法，透過社群媒體的推波助瀾，吸引了不少關注，甚至被某些網紅或非專業人士宣稱為能「治療痛風」等疾病。然而，高動物蛋白、低蔬果的飲食模式，會顯著增加腎結石風險，肉食性飲食因其極端的組成，對有結石病史或風險的人來說，潛在危害更大。

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王介立說，這位案例在接受標準的藥物治療和飲食衛教（包含低鈉、適量動物蛋白、增加蔬果攝取）後，結石狀況一度穩定下來，尿液中的結石風險指標也控制得不錯。但在嘗試肉食性飲食後，24小時尿液分析卻顯示：

●尿鈣、尿草酸、尿酸顯著升高：這三者都是形成腎結石的關鍵成分。

●尿檸檬酸鹽降低：檸檬酸鹽是重要的結石抑制因子，它的減少意味著結石更容易形成。

●尿鈉升高、蛋白質分解指標 （PCR，UUN） 飆升：反映了高鹽和極高的動物蛋白攝取。

●所有主要結石（草酸鈣、磷酸鈣、尿酸）的「過飽和度」全面升高：過飽和度是評估尿液中結石形成傾向的關鍵指標，數值越高，風險越大。患者的尿酸過飽和度甚至增加了1倍以上。

醫師指出，肉食性飲食讓尿液環境，變成了一個更容易形成所有類型腎結石的狀態，且與預防腎結石的實證醫學建議，完全背道而馳；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

王介立表示，簡單來說這位患者在採行肉食性飲食後，尿液環境變成了一個更容易形成所有類型腎結石的狀態，與預防腎結石的實證醫學建議（增加水分、足量蔬果以增加尿檸檬酸鹽和維持適當尿液pH值、攝取足夠鈣質以結合腸道草酸、限制鈉和動物蛋白）完全背道而馳，幸好在腎臟科醫師詳細解釋風險並調整藥物後，患者停止了肉食性飲食。一年後，他的尿液檢查結果明顯改善，結石風險也隨之下降。

王介立提醒，這起案例提醒大家，網路資訊、社群媒體上的「時尚飲食法」未必有科學根據，甚至可能有害健康。特別是涉及疾病治療的飲食建議，更應謹慎，務必諮詢專業醫療人員。飲食建議需要個人化。尤其是有慢性病（如腎結石、痛風、腎臟病等）的患者，任何飲食上的大幅變動，都應該與您的醫師或營養師充分討論。飲食是健康的基石，但「怎麼吃」需要科學證據的指引，而非盲從流行。

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