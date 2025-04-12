自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》6旬男為治痛風只吃肉 尿液竟成「結石溫床」

2025/04/12 06:31

67歲有痛風與結石病史的男性，在嘗試「肉食性飲食」6個月後，尿液環境成了更容易形成所有類型腎結石的狀態；示意圖。（圖取自freepik）

67歲有痛風與結石病史的男性，在嘗試「肉食性飲食」6個月後，尿液環境成了更容易形成所有類型腎結石的狀態；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來社群平台興起，人們接觸資訊的管道變多，不過正確度有待查證。腎臟科醫師王介立分享《美國臨床營養學期刊》（AJCN）的一篇案例報告，本身有腎結石病史與痛風的61歲男性，結石病情穩定，但在他67歲時，因痛風發作，聽從初級照護醫師建議看YouTube影片，嘗試「肉食性飲食」6個月，雖然體重下降11公斤，但尿液環境卻成了更容易形成所有類型腎結石的狀態。

王介立在臉書專頁「王介立醫師」發文表示，近年來「肉食性飲食」（Carnivore Diet）這類幾乎只攝取動物性食物、排除植物性食物的飲食法，透過社群媒體的推波助瀾，吸引了不少關注，甚至被某些網紅或非專業人士宣稱為能「治療痛風」等疾病。然而，高動物蛋白、低蔬果的飲食模式，會顯著增加腎結石風險，肉食性飲食因其極端的組成，對有結石病史或風險的人來說，潛在危害更大。

王介立說，這位案例在接受標準的藥物治療和飲食衛教（包含低鈉、適量動物蛋白、增加蔬果攝取）後，結石狀況一度穩定下來，尿液中的結石風險指標也控制得不錯。但在嘗試肉食性飲食後，24小時尿液分析卻顯示：

●尿鈣、尿草酸、尿酸顯著升高：這三者都是形成腎結石的關鍵成分。

●尿檸檬酸鹽降低：檸檬酸鹽是重要的結石抑制因子，它的減少意味著結石更容易形成。

●尿鈉升高、蛋白質分解指標 （PCR，UUN） 飆升：反映了高鹽和極高的動物蛋白攝取。

●所有主要結石（草酸鈣、磷酸鈣、尿酸）的「過飽和度」全面升高：過飽和度是評估尿液中結石形成傾向的關鍵指標，數值越高，風險越大。患者的尿酸過飽和度甚至增加了1倍以上。

醫師指出，肉食性飲食讓尿液環境，變成了一個更容易形成所有類型腎結石的狀態，且與預防腎結石的實證醫學建議，完全背道而馳；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師指出，肉食性飲食讓尿液環境，變成了一個更容易形成所有類型腎結石的狀態，且與預防腎結石的實證醫學建議，完全背道而馳；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

王介立表示，簡單來說這位患者在採行肉食性飲食後，尿液環境變成了一個更容易形成所有類型腎結石的狀態，與預防腎結石的實證醫學建議（增加水分、足量蔬果以增加尿檸檬酸鹽和維持適當尿液pH值、攝取足夠鈣質以結合腸道草酸、限制鈉和動物蛋白）完全背道而馳，幸好在腎臟科醫師詳細解釋風險並調整藥物後，患者停止了肉食性飲食。一年後，他的尿液檢查結果明顯改善，結石風險也隨之下降。

王介立提醒，這起案例提醒大家，網路資訊、社群媒體上的「時尚飲食法」未必有科學根據，甚至可能有害健康。特別是涉及疾病治療的飲食建議，更應謹慎，務必諮詢專業醫療人員。飲食建議需要個人化。尤其是有慢性病（如腎結石、痛風、腎臟病等）的患者，任何飲食上的大幅變動，都應該與您的醫師或營養師充分討論。飲食是健康的基石，但「怎麼吃」需要科學證據的指引，而非盲從流行。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中