健康網》小孩發燒原因多元 醫：發燒超過5日要小心

醫師表示，除了比較重要的病毒外，其餘數不清的病毒，是沒有快篩試劑能夠檢驗，因此沒有必要一發燒就要查到原因；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不論門診或急診，發燒是小孩常見的主訴，而造成小朋友發燒的原因，有很大一部分是「病毒感染」，病毒這樣的微生物千奇百怪，萬芳醫院兒科部主任黃斯煒指出，舉凡新冠肺炎、流感病毒、呼吸道融合病毒（RSV）、鼻病毒、副流感病毒、麻疹病毒、腸病毒等，除了比較重要的病毒外，其餘數不清的病毒，是沒有快篩試劑能夠檢驗，因此沒有必要一發燒就一定要查到水落石出。

黃斯煒在臉書專頁「西v麵-小兒心臟科醫師黃斯煒」說明，病毒是一種可以感染人體特定細胞的微生物，有些病毒像是腺病毒、鼻病毒，主要是感染呼吸道細胞，感染後就會出現呼吸道症狀，如咳嗽、流鼻水、鼻塞等；另外有些病毒像是輪狀病毒或諾羅病毒，則是會感染腸胃道細胞為主，就會產生噁心、嘔吐、水樣腹瀉等症狀。

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病毒感染後的症狀

黃斯煒表示，環境中存在著各式各樣的病毒，不同病毒感染會呈現不同表現，不過大部分的病毒感染則是屬於較輕微的症狀，像是輕微咳嗽、鼻塞，微微發燒等感冒症狀。發燒症狀可能會持續3-5天，呼吸道症狀有時候會持續超過一週，一般兩週內會痊癒。這類造成感冒的病毒很多，常見的有鼻病毒、副流感病毒、腺病毒、腸病毒等。其他出現明顯症狀就是醫師判斷何種病毒感染的重要依據。

醫師指出，環境中存在著各式各樣的病毒，不同病毒感染會呈現不同表現，明顯症狀就是醫師判斷何種病毒感染的重要依據；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

●腸病毒：手腳有疹子、嘴巴潰瘍的手口足病。

●玫瑰疹病毒：燒退之後會出現紅疹。

●呼吸道融合病毒：有厲害的呼吸道分泌物並伴隨鳴喘聲。

●水痘病毒：出現全身性的疹子、水泡。

病毒傳播3途徑

●飛沫傳染：指被感染者的口沫分泌物中會帶有病毒，在未戴口罩狀況下咳嗽，就會將這些病毒散播出去。如果周圍的人也沒戴口罩，就會將這些飛沫吸入，導致感染。像是感冒、流行性感冒等呼吸道感染就屬於這種傳染途徑。

●接觸傳染：指被感染者的一些水泡、分泌物中會帶有帶量病毒，健康的人接觸到這些病毒，就可能受到感染。像疱疹、水痘或是流行性結膜炎就是靠接觸傳染。

●食物、水源傳播：指受感染人會把病毒帶到食物或水中，健康的人如果吃到這些受病毒污染的食物或水就會致病。常見的原因是因為受感染人的唾液和糞便中常會帶有大量病毒，如果共用吸管、餐具，或是如廁時未確實清潔，就會將口中、手上的病毒污染到水源或食物，造成傳染。

病毒感染要注意什麼

醫師提醒，3個月內發燒的孩子，有發燒一定要給醫師評估；情境照。（圖取自freepik）

●精神、活力和食慾最重要：孩子在病毒感染時，通常精神、活力和食慾都不會變太差。如果孩子食慾變很差、燒退後活力也不好，這樣就要小心是否有潛在的問題，需要趕緊給醫師評估。

●發燒天數要注意：一般病毒感染，3-5天內會漸漸退燒。如果持續發燒超5天，要再給醫師重新評估孩子的狀況。

●年紀小要小心：3個月內發燒的孩子，有發燒一定要給醫師評估。

●密切觀察症狀，避免次發性感染：病毒感染時，由於免疫力會受影像，有時細菌會趁虛而入，造成次發性的細菌感染，例如流行性感冒的感染就容易造成次發性的細菌性肺炎。因此要密切觀察孩子的症狀，在使用藥物後孩子症狀緩解有限、甚至變嚴重，就要再回診給醫師再次評估。

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