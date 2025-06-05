健康網》4種人絕對不能吃楊桃 醫：嚴重恐休克

按照台灣腎臟科醫學會指引，洗腎病人（血液透析與腹膜透析）、慢性腎臟病第三期以上的病人（腎絲球過濾率小於60）、急性腎臟病恢復期、單腎切除者絕對不能吃楊桃。（圖取自photo AC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕盛夏解暑降火的聖品楊桃，卻是腎臟病患者的禁忌！亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，按照台灣腎臟科醫學會指引，洗腎病人（血液透析與腹膜透析）、慢性腎臟病第三期以上的病人（腎絲球過濾率小於60）、急性腎臟病恢復期、單腎切除者絕對不能吃楊桃，輕則打嗝、嘔吐，重則癲癇、昏迷，甚至有些人吃太多造成血壓偏低，進而休克。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文說明，楊桃中含有大量草酸，會與鈣離子結合，塞住腎小管，出現急性草酸中毒。草酸晶體沉積在腎小管中，會導致腎小管阻塞和損傷，進而引發急性腎衰竭；此外，由於腎臟病患者無法排泄楊桃毒素，導致中樞神經受損。

請繼續往下閱讀...

林軒任表示，楊桃中毒症狀的潛伏期通常在攝入楊桃後數小時內發生，且症狀的嚴重程度與攝入量和患者的腎功能狀況有直接關聯。症狀輕者一直打嗝、嘔吐、睡不著，假如毒素不斷累積，會出現腸胃道症狀、失眠、躁動、四肢麻木、精神錯亂，嚴重時甚至可能癲癇、昏迷，甚至有些人吃太多造成血壓偏低，進而休克。

林軒任說，對於腎功能正常的人而言，雖然中毒風險較低，一般認為吃4顆以上楊桃，就會引起急性腎臟衰竭。若發現腎臟病患者誤食楊桃出現中毒症狀，應立即送醫。目前楊桃毒素沒有特效解毒劑，治療主要以支持性療法為主，並透過透析方式（如血液透析或血液灌流）將毒素從體內移除。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法