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高市急購3萬劑醫用快篩助長照機構 今首批到貨4000劑

2025/06/05 20:11

高市急購3萬劑醫用快篩助長照機構，今（5）日首度到貨4000劑發送出去。（衞生局提供）

高市急購3萬劑醫用快篩助長照機構，今（5）日首度到貨4000劑發送出去。（衞生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕因應國內新冠疫情升溫，高市衛生局針對所轄住宿型長照機構內住民，多為高齡、慢性病及失能的新冠重症高風險族群，除要求機構落實感控防疫，緊急採購3萬劑醫用快篩試劑，提供有呼吸道症狀，經醫師評估後使用，首批到貨的4000劑今（5）日開始配發。

衛生局指出，目前本市共有244家住宿型長照機構，住民約近1萬4500人，使用方式為機構內住民出現疑似呼吸道症狀後，經機構特約醫療院所醫師開立醫囑，由機構內醫事人員使用公費醫用快篩試劑檢測，若檢測結果為陽性，就需儘速就醫，使用抗病毒藥。

衛生局提醒機構照護人員及住民，有疑似呼吸道症狀應儘速就醫篩檢，陽性反應使用抗病毒藥物，降低併發重症風險，若有疑似呼吸道症狀，應儘速就醫篩檢，並依病情持續追蹤住民恢復健康，長照機構後續可至轄區衛生所領取醫用快篩，為出現疑似呼吸道症狀住民健康把關。

衛生局長黃志中表示，新冠疫情近日升溫，監控顯示使用抗病毒藥物，以及併發重症通報人數都有明顯增加趨勢，由於住宿型長照機構住民多為重症高風險族群，染疫併發重症及群聚風險高，為提升機構內長輩防疫量能，特別指示衛生局緊急採購醫用快篩，因應長照機構的防疫所需，守護長輩健康。

衛生局表示，目前高雄市合約醫療院所醫用及自費快篩、公費抗病毒藥物量能充足，民眾若有接觸風險並出現發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺喪失等COVID-19相關症狀，可至合約醫療院所就醫，由醫師評估使用快篩或公費抗病毒藥物，降低併發症或死亡風險。

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