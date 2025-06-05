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健康 > 杏林動態

後壁區攜手捐血公益 6月8日共襄盛舉

2025/06/05 11:07

台南知名楊媽媽菓子工坊連續4年舉辦捐血公益活動，今年6月8號擴大舉辦，加碼送好禮，邀請民眾踴躍響應。（記者王涵平攝）

台南知名楊媽媽菓子工坊連續4年舉辦捐血公益活動，今年6月8號擴大舉辦，加碼送好禮，邀請民眾踴躍響應。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕台南知名楊媽媽菓子工坊連續4年舉辦捐血公益活動，今（2025）年6月8號擴大舉辦，加碼送好禮，邀請民眾踴躍響應。

6月是常態的缺血時期，嚴重影響醫療用血，楊媽媽菓子工坊結合在地毓泰商號聯合舉辦，爭取到兩部捐血車，縮短等候時間。後壁區長李至彬、後壁農會總幹事林怡歆與在地後壁里長陳志成等人也全力支持。後壁區衛生所也在現場提供癌症篩檢、婦女子宮膜片檢查。

6月8日上午9時至下午5時，捐250cc好禮有手工厚蛋捲10入、後壁好米1公斤、台菜鮮食、麵筋罐。500cc好禮有手工厚蛋捲10入、後壁好米2公斤、台菜鮮食、楊媽媽米麩鳳梨酥、麵筋罐，另加送永興手工醬油、黃金奇異果或蟠桃。楊媽媽菓子工坊另加好禮，當日只要出示捐血卡來店消費即可擁有95折優惠。

台南知名楊媽媽菓子工坊連續4年舉辦捐血公益活動，今年6月8號擴大舉辦，加碼送好禮，邀請民眾踴躍響應。（記者王涵平攝）

台南知名楊媽媽菓子工坊連續4年舉辦捐血公益活動，今年6月8號擴大舉辦，加碼送好禮，邀請民眾踴躍響應。（記者王涵平攝）

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