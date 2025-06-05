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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》代謝症候群是慢性病警訊！ 國健署：預防掌握3關鍵

2025/06/05 21:25

國民健康署提醒，預防代謝症候群需掌握3關鍵，其中包含均衡飲食、規律運動、定期量腰圍；圖為情境照。（圖取自freepik）

國民健康署提醒，預防代謝症候群需掌握3關鍵，其中包含均衡飲食、規律運動、定期量腰圍；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕代謝症候群是慢性病的警訊，常與肥胖、三高等健康問題有關，但只要從日常做起，就能有效預防與改善。國民健康署近日在臉書專頁提醒，預防代謝症候群需掌握3關鍵，其中包含均衡飲食、規律運動、定期量腰圍。

國健署分享預防代謝症候群需掌握的3個關鍵。

均衡飲食：每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙，適量且均衡攝取六大類食物，獲取足夠營養。

規律運動：每週進行中等費力的身體活動至少150分鐘（如：健走、羽毛球、桌球、太極拳、跳舞等），依身體狀況評估每週至少2-3次的肌力強化運動（如：抬腿、深蹲、登階、使用彈力帶等），且每次間隔至少1天以上。

定期量腰圍：從未量過腰圍者，盡速量測腰圍；腰圍超標者，建議配合體重控制每週至少量1次，維持男性腰圍＜90公分、女性＜80公分。

國健署分享腰圍量測的方法：

1.早上空腹，脫去腰部覆蓋衣物。

2.輕鬆站立，雙手自然下垂。

3.將皮尺繞過腰部，調整高度使皮尺通過腹部中線（骨盆上緣至肋骨下緣的中線）。

4.保持自然呼吸，不要憋氣，記錄數值。

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