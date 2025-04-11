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健康 > 杏林動態

醫院也有圖書館！回收紙箱製作桌椅、書架 投縣首座紙圖書館開幕

2025/04/11 16:26

醫生叔叔為小朋友說故事，陪伴小朋友的OPEN將人偶，也聽得入神。（記者陳鳳麗攝）

醫生叔叔為小朋友說故事，陪伴小朋友的OPEN將人偶，也聽得入神。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮佑民醫院迎接第一座設於醫院內的紙圖書館！「紙圖書館」於今（11日）在佑民醫院開幕啟用，由7-11提供回收紙箱製作的紙桌椅、書架等設施，博客來書店捐贈100多本童書，小朋友在候診時可輕鬆坐著閱讀。今天除了有「OPEN將」人偶跳舞帶來氣氛，並有兩位醫師為小朋友說故事，氣氛溫馨歡樂。

由統一超商好鄰居文教基金會、正隆公司和博客來書店合作完成的「好鄰居紙圖書館」，全國第7座、也是首座設在醫院的紙圖書館，今天在草屯鎮佑民醫院兒科候診區設立，這個閱讀區域的桌椅、書架、收納屋等設施，都是利用7-11回收紙箱所製作的，桌椅不只可承受小朋友的重量，幫小朋友說故事的醫師，陪伴孩子的家長坐上去都沒有問題。

統一超商好鄰居文教基金會很重視首座設在醫院的紙圖書館，帶著很受小朋友歡迎的OPEN將人偶到場，在開幕啟用儀式中跳舞，並陪伴小朋友閱讀。佑民醫院院長謝佳芸，設在兒科候診區的紙圖書館，原本就有閱讀角落，現在成立圖書館設備更舒適，書籍也更多，可讓小朋友在修診時不無聊。

首座設在醫院的好鄰居紙圖書館，OPEN將人偶跳舞帶動氣氛，小朋友被逗得哈哈大笑。（記者陳鳳麗攝）

首座設在醫院的好鄰居紙圖書館，OPEN將人偶跳舞帶動氣氛，小朋友被逗得哈哈大笑。（記者陳鳳麗攝）

統一超商好鄰居文教基金會設置第7座紙圖書館，11日在佑民醫院啟用，這也是首座設在醫院的好鄰居紙圖書館。（記者陳鳳麗攝）

統一超商好鄰居文教基金會設置第7座紙圖書館，11日在佑民醫院啟用，這也是首座設在醫院的好鄰居紙圖書館。（記者陳鳳麗攝）

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