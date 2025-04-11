健康網》日諧星山田亮心臟衰竭逝 享年51歲！症狀一次看

吉本新喜劇旗下諧星山田亮傳出因心臟疾病過世。（翻攝自IG）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本娛樂公司「吉本興業」旗下的藝人山田亮傳出因心臟衰竭過世，享年51歲，由吉本興業發表聲明。

吉本興業在昨（10）日於官網宣布，山田亮在8日因心臟衰竭過世，享年51歲。聲明指出，山田亮對表演有強烈意願。而他在2025年初更到家鄉廣島進行巡迴演出。山田亮於1974年出生，在1997年加入吉本興業，並有多次演出。

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山田亮極有觀眾緣，演出經歷豐富。（翻攝自IG）

衛生福利部南投醫院衛教資料說明，心臟衰竭是因心臟因收縮功能不良導致不能充分打出足夠血量，以供應身體循環及組織代謝所需，並形成代償性心肌肥大或心肌 擴張或因心室舒張功能不佳，導致左心室未期舒張壓升高靜脈血液回流不順暢，因而產生循環瘀血的種種症狀與徵象 。

心臟衰竭的症狀有：

●平躺感覺喘不過氣需要坐起。

●須半坐臥或使用一個以上枕頭才能入睡。

●活動性氣喘，容易疲累，虛弱，精神欠佳。

●運動耐受力減弱。

●陣發性夜間呼吸困難 。

●下肢水腫。

●尿量減少。

●腹脹氣、消化不良。

●厭食、噁心。

●右上腹脹痛感。

●頸部血管鼓脹。

●心悸。

南投醫院建議，在日常生活注意下列事項：

●減少造成心臟負擔的因素：如避免感冒及減少壓力。

●適度的休息和活動。

●監測體重：早上起床、解尿後早餐前每日紀錄，一天體重增加0.5公斤以上，1週內增加2到3公斤，就必須到門診就診。

●排便注意：大便時不可太用力，以免增加心臟的負擔，所以有大便不順時，應採取高纖食品及服用適當的軟便劑。

●戒菸及避免吸二手煙。

●生活規律：保持規律的生活，維持愉快的心情，遠離興奮、緊張、生氣的情況，以免增加心臟負擔。

●避免溫差：避免太冷太熱、溫差太大、空氣不好的環境，譬如洗三溫暖，進冷氣房。

●女性應盡量避免懷孕，以免增加心臟負荷，加重心臟衰竭症狀。

●應按時回診及服用藥物。

●避免流行性感冒：應定時施打流感等相關疫苗。

●疾病控制：特別是心臟病、高血壓、抽煙、喝酒、糖尿病、高血脂等疾病；飲食方面少油少鹹少甜避免水份攝取過多。

最後是飲食注意事項：

●限制鈉（鹽）的進食量：減少鹽份攝取量是心臟衰竭之主要食療法。

「鹽」將使水份積聚在體內，引起體重上升及讓 心臟增加負擔。輕度及中度之心臟衰竭時，鈉攝取量每日應限制在2,400毫克以下（1 1/4茶匙，約6公克食鹽）。至於 嚴重之心臟衰竭，鈉攝取量每日更要限制在2,000毫克以下（少於1茶匙）。

避免含鹽份高之食物如火腿、臘腸、醃肉、鹹魚、 罐頭食物、鹽、醬油、魚露、蠔油、味精、 豆豉、辣椒醬、豆板醬、蝦醬和腐乳等。

●限制液體（水分）之攝取：嚴重之心臟衰竭，每日之水份攝取量大約在1,000至1,500毫升（4至8杯，每杯240毫升）或 更少的量。一般之建議為每日限量少於1,500毫升 （大約8杯）。此份量應包括一切液體攝取（如水、 果汁和湯類等）及含水份多之食物（如乳酪、布丁、冰淇淋及水果等）。南投醫院提醒，可向醫師詢問每日可攝入液體量。

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