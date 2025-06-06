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新冠疫情大發災難財？藥師：已有酒精廠商悄漲價10％
〔記者邱芷柔／台北報導〕這波新冠疫情持續往高峰邁進，快篩、口罩、酒精等防疫用品買氣回溫，不過卻傳出酒精價格悄悄調漲，甚至有藥局進貨，卻被限制。
基層藥師協會理事長沈采穎今（6日）指出，近日民眾購買酒精的需求明顯增加，她試圖多叫一些貨備用，卻被告知：從今天中午起價格將調漲一成，而且每家藥局最多只能進一箱，既沒說明漲價理由，也未給出清楚的限量原因，時機敏感，讓人不禁質疑是否趁機發災難財。
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沈采穎表示，她原打算比平時多叫3成的量，但廠商直接回絕，並強調「只能進一箱」，她進一步指出，這家漲價的廠商是國內酒精市占率較高的三家廠商之一，調漲比例約10%，擔心此舉若成為「第一槍」，恐引發連鎖效應，帶動其他廠商跟進調漲，對第一線防疫恐造成衝擊。
她補充，目前詢問其他業者，暫無傳出漲價，但未來是否跟進仍難預料。沈采穎強調，防疫物資本就攸關公共利益，疫情再起的此刻，調漲價格與限量供貨極易引發民怨，呼籲政府應儘速調查廠商是否有藉機牟利、哄抬物價的行為，「這樣的時機，我認為非常不妥」。
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