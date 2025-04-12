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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

偏瘦男酒後急性心梗 揪出「壞膽固醇超標2倍」

2025/04/12 05:30

▲黃祺耀醫師說明患者的狀況。（記者張軒哲攝）

▲黃祺耀醫師說明患者的狀況。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

台中市一名41歲的男子，日前酒後感到胸悶，喘不過氣，緊急到大甲李綜合醫院就醫，研判是急性心肌梗塞，馬上手術置放支架才恢復正常。醫師發現，男子的身材標準，但俗稱壞膽固醇的低密度膽固醇（LDL）高達283mg/dl，超過正常值的2倍，男子卻不知道，誤以為自己年輕力壯，從不健檢，差點送命。

駐診在大甲李綜合醫院的台中榮總心臟內科醫師黃祺耀表示，男子喝酒後情緒激動大聲說話，胸口突疼痛，不停冒冷汗，差點昏厥，被送醫檢查，經抽血檢驗、換算酒測值達1.04毫克，進一步檢查發現血管阻塞，研判是急性心肌梗塞，馬上手術置放支架。

心血管疾病、中風風險高

黃祺耀說，男子的身高170公分，體重60多公斤，外表看起來不胖，一般人都認為，身材肥胖的人膽固醇比較容易過高，患者抽血詳細檢查，總膽固醇卻高達335mg/dl，是正常值的1.5倍，三酸甘油脂也超過正常值，從沒有體檢過。

黃祺耀表示，有一部分族群的民眾罹患「家族性高膽固醇血症」，導致血液中有非常高的膽固醇濃度。長期不理會，可能就讓自己的血管硬化，有阻塞、病變的風險，臨床上，也有不少其他瘦子的膽固醇過高。雖然膽固醇高對身體沒有立即的不適感，長期下來，卻增加罹患心血管疾病風險，容易動脈粥狀硬化，提高中風風險。

黃祺耀建議，避免膽固醇過高，應以白肉取代紅肉，也要多食用燕麥、木耳、海帶等富含水溶性纖維食物，更不要忘記要按時體檢，抽血檢查要注意壞的低密度膽固醇數值，才能降低罹患心血管疾病的風險。

▲檢查顯示心肌梗塞。（記者張軒哲攝）

▲檢查顯示心肌梗塞。（記者張軒哲攝）

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