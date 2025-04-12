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健康網》高麗菜防便秘、穩糖又防癌！ 醫點名2類人別生食
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕甘藍（高麗菜）是台灣人日常生活中不可或缺的蔬菜，不論是炒菜、加入火鍋中，都超百搭！科博特診所院長劉博仁表示，高麗菜富含營養，可防便秘、穩血糖，又對預防乳癌、消化道癌症有潛在好處，可謂好處多多。建議烹調時，以清炒、涼拌或蒸煮方式烹調，避免過度加熱以保留營養，至於腸胃敏感或甲狀腺功能低下者，應避免大量生食。
劉博仁在粉絲專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，高麗菜又稱甘藍，是十字花科蔬菜中的營養明星，且平價、好取得，是日常餐桌上不可或缺的健康選擇。它富含維生素C、K與葉酸，對免疫力、凝血與細胞修復都有幫助。不只如此，其含有大量膳食纖維，有助腸道蠕動、預防便秘，同時能穩定血糖。
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劉博仁指出，最特別的是，高麗菜中的植化素「硫代葡萄糖苷」，可分解為具抗癌作用的異硫氰酸鹽，對於預防乳癌、消化道癌症有潛在好處。同時，高麗菜熱量低，適合減重飲食；鉀含量高，對血壓控制也有益。
該如何烹煮，獲得最多營養呢？劉博仁建議，以清炒、涼拌或蒸煮方式烹調，避免過度加熱以保留營養。不過，特別提醒，腸胃敏感或甲狀腺功能低下者，應避免大量生食。
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