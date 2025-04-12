自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》高麗菜防便秘、穩糖又防癌！ 醫點名2類人別生食

2025/04/12 07:31

醫師提醒，腸胃敏感或甲狀腺功能低下者，應避免大量生食高麗菜；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師提醒，腸胃敏感或甲狀腺功能低下者，應避免大量生食高麗菜；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕甘藍（高麗菜）是台灣人日常生活中不可或缺的蔬菜，不論是炒菜、加入火鍋中，都超百搭！科博特診所院長劉博仁表示，高麗菜富含營養，可防便秘、穩血糖，又對預防乳癌、消化道癌症有潛在好處，可謂好處多多。建議烹調時，以清炒、涼拌或蒸煮方式烹調，避免過度加熱以保留營養，至於腸胃敏感或甲狀腺功能低下者，應避免大量生食。

劉博仁在粉絲專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，高麗菜又稱甘藍，是十字花科蔬菜中的營養明星，且平價、好取得，是日常餐桌上不可或缺的健康選擇。它富含維生素C、K與葉酸，對免疫力、凝血與細胞修復都有幫助。不只如此，其含有大量膳食纖維，有助腸道蠕動、預防便秘，同時能穩定血糖。

醫師表示，高麗菜含有大量膳食纖維，有助腸道蠕動、預防便秘，同時能穩定血糖；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，高麗菜含有大量膳食纖維，有助腸道蠕動、預防便秘，同時能穩定血糖；示意圖。（圖取自freepik）

劉博仁指出，最特別的是，高麗菜中的植化素「硫代葡萄糖苷」，可分解為具抗癌作用的異硫氰酸鹽，對於預防乳癌、消化道癌症有潛在好處。同時，高麗菜熱量低，適合減重飲食；鉀含量高，對血壓控制也有益。

該如何烹煮，獲得最多營養呢？劉博仁建議，以清炒、涼拌或蒸煮方式烹調，避免過度加熱以保留營養。不過，特別提醒，腸胃敏感或甲狀腺功能低下者，應避免大量生食。

醫師建議，烹煮高麗菜時，以清炒、涼拌或蒸煮方式烹調，避免過度加熱以保留營養；示意圖。（資料照）

醫師建議，烹煮高麗菜時，以清炒、涼拌或蒸煮方式烹調，避免過度加熱以保留營養；示意圖。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中