醫事人員薪資擬列健保特約條件 醫療工會：政府立意良善

健保署研擬修訂「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕健保署研擬修訂「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」，當醫事服務機構的專職醫事人員健保月投保金額未達一定標準、未公開最低及平均健保月投保金額，將列入不予特約。醫療工會肯定政府立意良善，但也認為須聽取雇主意見，同時期盼重視不同職類醫事人員的專業給付；健保署強調5月召開第2次會議將邀請醫事人員加入討論，會廣納意見再推出共識版本。

健保署醫務管理組組長劉林義表示，「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」已經十幾年未修改，「擇優特約」是5大修訂方向之一，希望在醫院資源相對充足的地區，可以為民眾挑選醫療環境、醫療品質相對佳的特約院所，因此也將保障醫事人員薪資調升等列入評估條件。

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根據健保署研擬內容，醫院、診所專職醫事人員的健保月投保金額，分別低於當年勞動部依最低工資法第13條第1項公告每月最低工資的2倍、1.5倍，以及未每年公開各類醫事人員最低及平均健保月投保金額，將列入不予特約，也就是民眾到相關院所就醫，將不適用於健保給付。

劉林義指出，此修訂條文主要是考慮現行的醫療勞動環境，希望共同為醫事人員的薪資待遇努力，因此參考行政院規定政府約僱與約用等人員月薪應高於最低工資1.1倍、約31449元，再評估醫療工作情形而訂定一個下限目標，也由於十分重視，進而規定未達標準就不予特約。

不過，劉林義強調，可以理解不同醫療院所層級、所在地區，以及不同職類的醫事工作性質有差異，因此期盼透過會議蒐集各界意見，凝聚共識版本再推新制。昨日首次討論先邀集各醫療院所層級代表、健保會付費者代表、病友團體等，預計5月8日召開第2次會議，屆時也會邀請各職類醫事人員代表加入討論。

對此，台灣醫療工會聯合會理事長趙麟宇指出，健保署立意良善，若可實踐當然很好，讓醫事人員獲得保障，同時當基本工資調高時，收入也會連動提高，但仍需考慮雇主意見。

趙麟宇認為，除了用最低工資為基準硬性訂定一個標準外，或許更重要的是正視不同職類醫事人員的專業並增加給付，因為像是醫檢師、放射師、治療師遇到的狀況是產能很高卻無對應的報酬，相對處於被剝削的狀態。

趙麟宇指出，醫院經營困難是事實，但長期沒有將上述醫事人員的專業納入考慮也是事實，可以研擬一個政策讓他們的專業被看見，例如規定每天的工作量，超標就要增加人力或是加成給付等，都有助於年輕人投入相關醫療工作，促進醫療永續。

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