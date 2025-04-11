澎湖醫院在宅急症照護 智慧科技輔助專業醫療

中央健康保險署致贈感謝狀，感謝澎湖醫院協助推動「在宅急症照護試辦計畫」。（澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中央健康保險署去（2024）年7月啟動「在宅急症照護試辦計畫」後，衛生福利部澎湖醫院結合醫院附設居家護理所量能，加上瀞心及芳悅居家護理所成立在宅急症照護團隊，運用遠距視訊診療及智慧科技設備，輔助醫師與護理師讓行動不便的病患在家中接受急症照護，自去年8月啟動收案，截至目前已執行32位在宅急症照護個案，在交通及就醫不便利的偏鄉，在宅急症照護發揮了最大效益。

西嶼鄉外垵村的93歲阿公肺炎感染、及池東村的90歲阿嬤泌尿道感染，反覆住院讓家屬不捨，醫療團隊啟動在宅急症照護，除以遠距方式24小時監測，長輩在熟悉的家中接受藥物治療並由醫護人員衛教家屬看護照護指導技巧，轉介長照照顧資源，減省老人奔波往返醫院之苦，增加家人陪伴時間。

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健保署高屏業務組長林淑華表示，健保署積極推動在宅急症照護服務，讓民眾在家也能享有與醫院同樣的醫療，期許澎湖醫院持續於離島地區，運用科技工具輔助肺炎、泌尿導感染或軟組織感染在宅急症照護品質，完善在宅照護管理。

另89歲阿公泌尿道感染已產生多重抗藥性細菌情形，家屬選擇在家治療，除了藥物治療和維持舒適，更有更多陪伴，做好在家安寧善終的準備。

澎湖醫院院長匡勝捷表示，在宅急症照護的長輩，大多高齡且多重共病，外出就醫是個身心疲累的過程；家庭醫學科王稟荃主任帶領團隊為在地長輩提供照護，在熟悉的家中安心接受治療，期許讓疾病獲得控制外，也希望推廣安寧在宅善終觀念。

中央健康保險署去年7月啟動「在宅急症照護試辦計畫」，由澎湖醫院執行。（澎湖醫院提供）

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