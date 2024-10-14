健康網》破解渣男渣女內心攻略！ 心理師曝「5大特徵」

心理師表示，假裝單身在交友網站上約砲的人，通常伴隨幾個特徵，隱匿行蹤與個人資訊保護、行為謹慎與隱秘操作等；圖為情境照。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著社會風氣的開放，許多人會透過交友網站來認識另一半，或是尋求短暫的一夜情。台北市童伴心理治療所所長蔡百祥提醒，有些渣男（女）會假裝單身，在交友網站上約砲，而這些人通常伴隨5個特徵，隱匿行蹤與個人資訊保護、行為謹慎與隱秘操作、保持關係的曖昧與模糊、權衡外遇與伴侶的時間與行為、尋求新鮮感與刺激。

蔡百祥在臉書專頁「蔡百祥臨床心理師」與部落格發文分享，這5大特徵背後的情感，從焦慮、壓抑到掙扎與矛盾，反映出外遇者內心深處的複雜心理。他們一方面無法停止追求外部的刺激與認同，另一方面卻無法擺脫內心的自我懷疑與罪惡感。

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隱匿行蹤與個人資訊保護

行為分析：避免被伴侶或熟人發現，主要透過隱藏行蹤、資訊及線上活動來保護自己不被暴露。可能出現的行為：使用不常用的帳號、刪除聊天記錄、關閉通知、多個交友帳號、不與對象加社交媒體或分享個人資訊、使用假照片、風景或背影／部分身體部位。

心情解析：害怕被揭穿的焦慮。這類行為背後往往有強烈的焦慮和不安，擔心自己的行為被發現後可能帶來的後果。儘管假裝單身，他們深知自己正在做違背道德或伴侶信任的事，導致每一步都變得謹慎小心。他們同時也感到壓力重重，試圖保持一個「雙面」的生活，內心充滿對被揭穿的恐懼和焦慮。

行為謹慎與隱秘操作

行為分析：假裝單身者會在日常生活和數位互動中保持高度警覺，避免暴露任何可疑行為，並在處理行為後快速隱藏痕跡。可能出現經常切換交友平台、頻繁檢查手機與電腦、行為變得謹慎、只進行線上互動、選擇異地或偏僻的見面地點等行為。

心情解析：內心的壓抑與自我保護。這類人通常面對強烈的內心壓力，他們會保護自己的「秘密行動」，但這樣的過程也讓他們感到孤立和壓抑，因為他們無法公開表達這些需求，也不能與他人分享。這種自我壓抑讓他們陷入一種不安的循環，心裡時常充滿著自我懷疑和內疚。

心理師指出，這些人會在日常生活和數位互動中保持高度警覺，像是經常切換交友平台、頻繁檢查手機與電腦等；示意圖。（圖取自photoAC）

保持關係的曖昧與模糊

行為分析：表現出一種避免深入情感連結，只維持表面或短暫激情的互動，故意模糊關係界限。可能出現的行為：保持對話模糊、說話風格曖昧或挑逗、不透露太多個人細節、不尋求長期關係。

心情解析：逃避深入情感的矛盾。他們內心對深入情感的承諾感到矛盾和害怕。一方面，他們可能不滿現有的感情關係，渴望新鮮感；另一方面，他們又害怕真正陷入另一段穩定的感情。他們選擇保持關係模糊，這反映出一種情感逃避心理，因為不想面對真正的情感衝突，所以故意讓關係保持在安全的曖昧區域。

權衡外遇與伴侶的時間與行為

行為分析：有意識地安排時間和行為，確保外遇不影響現有的關係，並合理安排伴侶的行蹤與互動。可能出現的行為：避免在伴侶在場使用手機、安排工作或加班作為掩護、對伴侶行蹤特別敏感。

心情解析：內心掙扎的自我矛盾。這類行為反映出強烈的內心矛盾。他們一方面試圖享受外遇的激情與新鮮感，另一方面又不願意徹底破壞原有的關係。因此，他們會花很多心思權衡兩邊的時間與行為，試圖在背叛與維持平衡之間取得某種控制權。他們感到自責，但這種自責卻又被壓抑，因為他們不願意面對可能失去一切的現實。

尋求新鮮感與刺激

行為分析：這些行為反映出對原有關係的不滿足，通過新情感對象找到滿足感和刺激，這種渴望讓人難以停止。包括但不限於：尋求異地對象、短暫的激情代替長期感情、偏好約砲的交友軟體。

心情解析：對現有關係不滿與自我逃避。這種特徵背後反映出深層的不滿和內在空虛感。他們會不斷尋找新的刺激，以逃避自我內心的真實需求和痛苦，但在追求刺激的同時，他們也明白這並不是解決問題的辦法，這種短暫的滿足只是掩蓋了內心的焦慮與空虛，真正的情感問題依然無法得到解決。

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