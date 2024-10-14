自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》破解渣男渣女內心攻略！ 心理師曝「5大特徵」

2024/10/14 11:44

心理師表示，假裝單身在交友網站上約砲的人，通常伴隨幾個特徵，隱匿行蹤與個人資訊保護、行為謹慎與隱秘操作等；圖為情境照。（圖取自photoAC）

心理師表示，假裝單身在交友網站上約砲的人，通常伴隨幾個特徵，隱匿行蹤與個人資訊保護、行為謹慎與隱秘操作等；圖為情境照。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著社會風氣的開放，許多人會透過交友網站來認識另一半，或是尋求短暫的一夜情。台北市童伴心理治療所所長蔡百祥提醒，有些渣男（女）會假裝單身，在交友網站上約砲，而這些人通常伴隨5個特徵，隱匿行蹤與個人資訊保護、行為謹慎與隱秘操作、保持關係的曖昧與模糊、權衡外遇與伴侶的時間與行為、尋求新鮮感與刺激。

蔡百祥在臉書專頁「蔡百祥臨床心理師」與部落格發文分享，這5大特徵背後的情感，從焦慮、壓抑到掙扎與矛盾，反映出外遇者內心深處的複雜心理。他們一方面無法停止追求外部的刺激與認同，另一方面卻無法擺脫內心的自我懷疑與罪惡感。

隱匿行蹤與個人資訊保護

行為分析：避免被伴侶或熟人發現，主要透過隱藏行蹤、資訊及線上活動來保護自己不被暴露。可能出現的行為：使用不常用的帳號、刪除聊天記錄、關閉通知、多個交友帳號、不與對象加社交媒體或分享個人資訊、使用假照片、風景或背影／部分身體部位。

心情解析：害怕被揭穿的焦慮。這類行為背後往往有強烈的焦慮和不安，擔心自己的行為被發現後可能帶來的後果。儘管假裝單身，他們深知自己正在做違背道德或伴侶信任的事，導致每一步都變得謹慎小心。他們同時也感到壓力重重，試圖保持一個「雙面」的生活，內心充滿對被揭穿的恐懼和焦慮。

行為謹慎與隱秘操作

行為分析：假裝單身者會在日常生活和數位互動中保持高度警覺，避免暴露任何可疑行為，並在處理行為後快速隱藏痕跡。可能出現經常切換交友平台、頻繁檢查手機與電腦、行為變得謹慎、只進行線上互動、選擇異地或偏僻的見面地點等行為。

心情解析：內心的壓抑與自我保護。這類人通常面對強烈的內心壓力，他們會保護自己的「秘密行動」，但這樣的過程也讓他們感到孤立和壓抑，因為他們無法公開表達這些需求，也不能與他人分享。這種自我壓抑讓他們陷入一種不安的循環，心裡時常充滿著自我懷疑和內疚。

心理師指出，這些人會在日常生活和數位互動中保持高度警覺，像是經常切換交友平台、頻繁檢查手機與電腦等；示意圖。（圖取自photoAC）

心理師指出，這些人會在日常生活和數位互動中保持高度警覺，像是經常切換交友平台、頻繁檢查手機與電腦等；示意圖。（圖取自photoAC）

保持關係的曖昧與模糊

行為分析：表現出一種避免深入情感連結，只維持表面或短暫激情的互動，故意模糊關係界限。可能出現的行為：保持對話模糊、說話風格曖昧或挑逗、不透露太多個人細節、不尋求長期關係。

心情解析：逃避深入情感的矛盾。他們內心對深入情感的承諾感到矛盾和害怕。一方面，他們可能不滿現有的感情關係，渴望新鮮感；另一方面，他們又害怕真正陷入另一段穩定的感情。他們選擇保持關係模糊，這反映出一種情感逃避心理，因為不想面對真正的情感衝突，所以故意讓關係保持在安全的曖昧區域。

權衡外遇與伴侶的時間與行為

行為分析：有意識地安排時間和行為，確保外遇不影響現有的關係，並合理安排伴侶的行蹤與互動。可能出現的行為：避免在伴侶在場使用手機、安排工作或加班作為掩護、對伴侶行蹤特別敏感。

心情解析：內心掙扎的自我矛盾。這類行為反映出強烈的內心矛盾。他們一方面試圖享受外遇的激情與新鮮感，另一方面又不願意徹底破壞原有的關係。因此，他們會花很多心思權衡兩邊的時間與行為，試圖在背叛與維持平衡之間取得某種控制權。他們感到自責，但這種自責卻又被壓抑，因為他們不願意面對可能失去一切的現實。

尋求新鮮感與刺激

行為分析：這些行為反映出對原有關係的不滿足，通過新情感對象找到滿足感和刺激，這種渴望讓人難以停止。包括但不限於：尋求異地對象、短暫的激情代替長期感情、偏好約砲的交友軟體。

心情解析：對現有關係不滿與自我逃避。這種特徵背後反映出深層的不滿和內在空虛感。他們會不斷尋找新的刺激，以逃避自我內心的真實需求和痛苦，但在追求刺激的同時，他們也明白這並不是解決問題的辦法，這種短暫的滿足只是掩蓋了內心的焦慮與空虛，真正的情感問題依然無法得到解決。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中