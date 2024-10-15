健康網》菌種多≠有效！ 益生菌5大迷思一次看

醫師破除5個常見的益生菌迷思，希望民眾能正確的食用；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人都有吃益生菌的習慣，但吃益生菌其實有很多眉角愛注意！桃園鴻林診所腸胃科醫師鄭泓志在臉書專頁「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」發影片表示，很多人對益生菌存在誤會，以為它可以治療便秘、可以取代蔬菜、菌種愈多愈有效、一定要飯後吃、能改善過敏等，他也針對這些問題，一一解惑。

●迷思1：益生菌可以用來治療便秘嗎？

不行。鄭泓志說，想排便光吃益生菌是不夠的，益生菌主要是幫助改善腸道菌叢，一般來說都需要幾週的時間才能改善。如果一吃就拉，反而要注意成分中是否含有「輕瀉劑」。

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●迷思2：益生菌應該要飯後吃嗎？

不一定。現在很多益生菌有包埋技術，可以不受胃酸影響，飯前、飯後吃都可以，吃之前看清楚包裝盒上的「建議服用時間」即可。

●迷思3：益生菌菌種愈多愈好嗎？

錯誤。沒有研究證明菌種愈多功效愈好，重點還是要根據「所需要的保健功效」來做選擇。

●迷思4：蔬菜吃不夠可以用益生菌來補充嗎？

不行。蔬菜吃不夠，會導致維生素、礦物質、膳食纖維缺乏，進而影響睡眠品質、情緒，也容易便秘，這時吃再多益生菌也沒有用。

●迷思5：益生菌可以改善過敏嗎？

不一定。有些益生菌可以調節免疫功能，來降低過敏症狀的發生機率，但重點還是「預防勝於治療」，避開過敏的誘發因子，再搭配益生菌，改善效果會更好。

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