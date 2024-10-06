陳年骨折變O型腿 保膝不換膝 人生向前走

▲長時間不良於行，除了身體上的不適，更會連帶影響社交與日常，進一步造成心理健康問題。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

61歲的藍先生10多年前因車禍左腿骨折，近年左膝疼痛越來越嚴重，甚至變成「O型腿」，日常生活大受影響，忍了將近2年才決定就醫，北醫附醫骨科部團隊透過客製化的膝關節保留手術搭配3D列印技術應用，採取「保膝不換膝」的方式，成功矯正他的膝關節，不僅保住了原本的膝蓋，生活品質也大幅提升。

北醫附醫骨科部昨天分享保膝手術發展，北醫附醫骨科部運動醫學科醫師吳家麟指出，無論是外傷或隨著年齡增長的退化性關節炎，長時間不良於行，除了身體上的不適，更會連帶影響社交與日常，進一步造成心理健康問題，隨著超高齡化社會來臨，膝關節治療更應受到重視。

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矯正手術減疼痛 延緩人工關節置換

吳家麟說，藍先生10餘年前發生車禍，因骨折癒合問題導致膝關節內彎變形，關節受力不當，長期損耗軟骨及韌帶，造成膝關節疼痛及O型腿，合併出現腳踝歪斜等症狀，嚴重可能需要更換人工關節，經評估後，以陳舊性骨折矯正手術及高位脛骨矯正手術，協助減輕膝關節內部壓力，藍先生術後恢復良好，不需更換關節，就能找回健走人生。

「走10分鐘路就受不了！」藍先生回憶，當時痛到走路都有問題，甚至整個人往左傾斜，吃遍各種保健食品，還買了昂貴的鞋墊，結果都沒有效，直到接受手術，疼痛問題才大幅改善，也終於能恢復正常行走。

吳家麟表示，膝關節手術的選擇取決於損壞的範圍、患者的年齡等，必須依個案情況調整，臨床上則朝「保膝」方向發展，當膝關節只有一處受損，通常會建議進行高位併骨節骨矯正術或單關節置換術，若是年輕患者，即使膝關節有多處損壞，也會先嘗試矯正手術，以延長關節的使用壽命為目標。

吳家麟說，透過矯正手術減少膝關節退化或運動損傷導致的疼痛，進而延緩人工膝關節的置換，約有8成患者可以延長關節使用達到10年時間，甚至有人可以到30年。

▲藍先生膝關節疼痛及O型腿，合併出現腳踝歪斜等症狀（左），經以膝關節保留手術減輕膝關節內部壓力（右）。（北醫附醫提供）

客製化保膝手術 搭3D列印技術應用

考量每個人的膝關節結構與問題不同，吳家麟說，近期已可採「客製化」膝關節保留手術，搭配3D列印技術增加手術精確度，迄今已累積逾百名病例，提供患者換關節外的治療選擇。

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