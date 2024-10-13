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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》「防癌8關鍵」從餐桌做起！ 多吃高抗氧化食物

2024/10/13 17:45

營養師舉例，番茄、黃甜椒等都是很強的抗氧化劑食物，有助於抗癌；示意圖。（圖取自freepik）

營養師舉例，番茄、黃甜椒等都是很強的抗氧化劑食物，有助於抗癌；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕癌症已連續42年蟬聯國人十大死因的第1名，每4名國人，就有1名罹癌，顯示出重視抗癌的重要性！營養師張益堯建議，務必戒菸、避免過量飲酒、避免辛辣與刺激食物、避免燒烤與煎炸食物，多吃抗氧化力高、高纖食物、多喝水，以及控制體重，維持身體健康，遠離癌症。

張益堯於臉書粉專「張益堯營養師/西餐廚師/橄欖油品油師」發文說明，罹癌後的身心折磨、經濟負擔，嚴重影響生活品質，因此分享遠離致癌風險與吃對抗癌食物撇步。不只如此，適度運動與充足睡眠，也是身心舒壓重要的一環，同時，定期健康檢查有助於早期發現、治療，提醒若發現體重異常減輕，應儘速就醫診斷，把握治療黃金期。

●務必戒菸：包含電子煙、加熱菸等菸品中含有上百種的致癌物，會造成細胞的病變，不只是發生在肺癌。

●避免過量飲酒：過量的酒精容易進入細胞內，造成DNA的突變而引發癌症。女性每日不宜喝超過120c.c.紅酒，也就是不能超過1份酒精當量；男性則不宜飲用超過2份酒精當量，約等同於240c.c.紅酒。

●避免辛辣與刺激食物：刺激性的食物會傷害腸道黏膜，引發細胞的癌變。

●避免燒烤與煎炸食物：香腸、火腿與培根等加工品含有亞硝酸，已被世界衛生組織歸類成一級致癌物，與香菸、酒精屬於同一等級。同時，烤焦的食物與超過發煙點的油脂，都會產生許多自由基、毒素與致癌物。

營養師表示，香腸等加工品含有亞硝酸，已被世界衛生組織歸類成一級致癌物，與香菸、酒精屬於同一等級；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，香腸等加工品含有亞硝酸，已被世界衛生組織歸類成一級致癌物，與香菸、酒精屬於同一等級；示意圖。（圖取自freepik）

●多攝取抗氧化力高的食物：紅色的番茄有茄紅素；橘色的紅蘿蔔、南瓜有類胡蘿蔔素；黃色的玉米筍、黃甜椒等，含有葉黃素、玉米黃素；綠色的奇異果、芭樂富含維生素C；白色的洋蔥、大蒜含有硫化物；紫色藍莓、櫻桃有花青素；另外，綠茶有兒茶素、薑黃有薑黃素，可可裡的黃烷醇，都是很強的抗氧化劑。

●多攝取高纖食物：蔬菜、水果與全穀類含有豐富纖維，可幫助腸道蠕動，促進糞便的排除，也就避免毒素傷害腸道黏膜細胞。

●多喝水：充足的水分與豐富的纖維有加乘的效果，促進新陳代謝，也幫助身體毒素的排除，建議每天喝體重公斤數的30-40倍水，如60公斤者，建議飲用1800-2400c.c.水。

●體重控制：體重過重增加30%罹癌風險，所以維持在理想體重與體脂量，是很重要的。

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