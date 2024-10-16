台中榮總與國原院簽訂MOU 攜手推動核醫藥物及AI影像平台應用

台中榮總與國家原子能科技研究院簽訂合作備忘錄。（中榮提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中榮總與國家原子能科技研究院（簡稱國原院）簽訂合作備忘錄（MOU），由台中榮總院長陳適安與國家原子能科技研究院院長高梓木共同簽署；此次合作將攜手推動核醫藥物及人工智慧（AI）影像平台的應用，促進醫學的進步及民眾的健康。

雙方合作項目包括國原院開發的動脈粥狀硬化及肝功能造影劑、攝護腺癌標靶放射治療藥物、碘-123 MIBG藥物於路易氏體失智症診斷中的應用，以及腦神經退化疾病AI精準影像平台的開發與應用。藉由合作，雙方將共享最新的研究成果與臨床經驗，進一步拓展核子醫學在心血管、肝臟、癌症及神經退化等疾病領域的應用。

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高梓木指出，國原院的核心使命在於透過原子能科技的應用，提升國民健康與福祉，並確保國內核醫藥物的穩定供應。國原院除了運行中的30 MeV中型迴旋加速器負責生產與供應核醫藥物之外，亦積極推動新一代70 MeV迴旋加速器的建設，預計2027年投入運轉，以強化核醫藥物的創新研發能力。

陳適安強調，台中榮總以病人為中心，持續引進先進的醫療技術與設備，提供急、重、罕、難症更好的治療，同時發展前沿科技與創新研究。很高興與擁有豐富的國際臨床試驗經驗的國原院合作，守護國人的健康。

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