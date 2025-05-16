健康網》遠離尼古丁依賴 戒菸「助攻」心血管健康與生活品質

不只是降低罹患肺癌風險，戒菸也可以保心血管健康，及降低中風機率；示意圖。（圖擷取自photoAC）

文／蔣堯淇

吸菸，曾被許多人視為紓壓、社交或習慣性的日常行為，然而它對健康造成的傷害，早已在無數醫學研究中獲得明確證實。從肺癌、心臟病到肺阻塞（COPD），香菸中的尼古丁與數百種有害物質正悄悄侵蝕著吸菸者的身體與生命。相對地，戒菸不僅是遠離疾病的開始，更是邁向健康生活的第一步。

從20分鐘到10年 戒菸效益一次看

當一個人停止吸菸，健康上的改善幾乎是立即開始的。根據世界衛生組織（WHO）的資料，戒菸後短短20分鐘內，心跳與血壓便會開始下降，回復到較為穩定的狀態；12小時內，血液中一氧化碳濃度顯著降低，讓身體的氧氣運輸能力恢復正常。而在接下來的幾週內，肺功能逐漸改善，呼吸變得順暢，運動時不再容易氣喘，整體體力也明顯提升。

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長期而言，戒菸的健康效益更加顯著。1年後，心臟病的風險會降低一半；5-10年內，中風與各類癌症的風險也會大幅減少。甚至有研究指出，持續不吸菸10年以上的人，其肺癌發生率可下降至吸菸者的一半以下。這些數據說明了一件事，戒菸不是只是「少抽一根菸」，而是真正延長生命、提升生活品質的決定。

研究顯示，吸菸對身體健康的危害是十分直接且顯著的，戒菸對身體的影響快速；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

用對方法擺脫菸癮 活出新人事

戒菸路上除須堅定意志力，還可以善用戒菸資源，尤其重度菸癮者更需要專業醫療團隊協助及戒菸藥物介入。

在戒菸藥物的部分，目前主要有兩類的選擇，分別為「尼古丁替代藥物」及「非尼古丁藥物」

●尼古丁替代療法

可藉由提供身體低劑量的尼古丁，減緩戒菸時因尼古丁濃度下降產生的不適感及想吸菸的慾望，目前有貼片、咀嚼錠、口含錠及吸入劑等不同劑型可供選擇。

●非尼古丁藥物

有可使尼古丁接受器失去活性的藥物，有效降低戒菸產生的不適及吸菸後的滿足感；或原本為抗憂鬱劑的藥物，用於戒菸的機轉不是很明確，但可能是經由增加大腦內多巴胺濃度，來降低戒菸時令人不適的感覺。

除了身體上的改善，心理與情緒也因戒菸而受益。戒菸後，大腦逐漸擺脫尼古丁的控制，情緒不再隨吸菸而波動。許多戒菸者發現，他們變得更有耐心，睡眠更安穩，注意力也提高了。更重要的是，當他們意識到自己不再被香菸支配，往往會感到一種久違的自由感與自信心。

值得一提的是，戒菸同時也保護了身邊的人。二手菸的危害早已廣為人知，特別是對兒童、孕婦與年長者更為致命。一位成功戒菸者，不只救了自己，也守護了家人的健康。

戒菸的過程可能不容易，但這是一條值得走的路。無論你吸菸多久、戒過幾次，只要願意再試一次，就還有機會。健康從不嫌晚，每一位勇敢踏出戒菸第一步的人，都是為了更長久、更有品質的人生努力著。（作者為北市立聯合醫院林森中醫昆明院區藥劑科藥師）

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