護理傳承象徵 弘光科大首邀護理師家長為子女加冠

弘光科技大學護理學院安排師長加冠，象徵護理的傳承。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科技大學護理學院於5月15日下午舉辦加冠典禮，為即將進入臨床實習的護理科、護理系與學士後護理系共225位學生加冠。今（2025）年最特別的是，首度安排十位目前從事護理工作的家長，為自己的子女加冠，象徵護理的傳承，展現代代投入護理志業的信念與熱情，場面溫馨感人。

因人口與勞動力雙重老化，導致世界各國皆面臨護理人力短缺的問題。今年統測「衛生護理群」報考人數首次跌破兩千人，讓護理人才荒議題受關注。弘光科技大學護理學院昨日下午舉辦加冠典禮，為即將進入臨床實習的護理科、護理系與學士後護理系共225位學生加冠。今年最特別的是，首度安排十位目前從事護理工作的家長，為自己的子女加冠，象徵護理的傳承，場面溫馨。

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弘光科大校長蘇弘毅致詞指出，57年來，學校為醫療界培育出無數對護理工作充滿熱情、堅持與責任感的人才，畢業校友深受業界肯定，在社會需要的時刻挺身而出，守護大眾健康，令人動容，這也是維繫國家與社會穩定的重要力量。

今年的加冠典禮，特別邀請十位目前在第一線從事護理工作的家長，為選擇追隨腳步、投入護理志業的子女加冠。家長穿著護師服，為女兒加冠，為兒子別上胸花。彰濱秀傳醫院護理部主任吳美娟親自為女兒黃秋瑜加冠，加冠後母女擁抱，兩人皆激動不已。吳美娟說，女兒深知護理工作的辛苦與繁忙，仍堅定選擇這條路，她不僅尊重女兒的決定，也會全力支持。

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