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健康網》每10人就有1人結石 肥胖、糖尿病風險高

2025/05/16 20:09

醫師提醒，預防尿路結石，每日一定要攝取足夠水分，每日建議量為2000-2500c.c.以上）；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

醫師提醒，預防尿路結石，每日一定要攝取足夠水分，每日建議量為2000-2500c.c.以上）；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，如果喝水量太少，又常憋尿或尿不乾淨，要小心結石發作！醫師指出，台灣大約每10人之中，就有1人有結石問題，而男性的發生率是女性2倍至3倍，而結石發生高峰期落在40-60歲。有統計指出，肥胖、罹患糖尿病、腎臟疾病等慢性疾病與心血管疾病的患者，尿路結石機率也比較高。

腰痠痛難耐恐是結石發作 尿不乾淨也會引起

北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科主治醫師陳生文指出，結石是泌尿道常見疾病，隨著結石位置不同，症狀也有些差異，有些甚至無特別疼痛感，一但發作就會疼痛難耐，且說不出確切位置的腰部痠痛，造成患者生活上的困擾。

結石大致分2類，一類在腎臟累積出來的，另一類是因排尿習慣不良，膀胱內的尿液長期未能排空或總是尿不乾淨，造成尿液中的礦物質在膀胱沉澱堆積結晶而成。

結石大致分2類，一類在腎臟累積出來的，另一類是因排尿習慣不良引起；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

結石大致分2類，一類在腎臟累積出來的，另一類是因排尿習慣不良引起；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

女性肥胖結石發生率高 營養保健品過量也會引發

目前台灣結石的盛行率，大概每10人之中就有1人有結石問題，而男性的發生率是女性2倍至3倍，結石發生高峰期落在40-60歲。

有統計指出，罹患糖尿病、腎臟疾病等慢性疾病與心血管疾病的患者，尿路結石機率也比較高，因為有些藥物服用也可能會引發結石，例如：利尿劑、阿斯匹靈、抗痛風藥等。

另外，有肥胖問題的人也容易引發結石，結石發生率男性是女性2倍至3倍，但如果男性與女性都有肥胖問題，那麼女性的結石發生率會比男性還要高。

家中有尿路結石病史的親友也要特別注意，家中飲食高油、高脂、高鹽、高草酸，過量營養保健品以及每日喝水量不足等，也容易引發結石。

結石位置不同 症狀也不同 醫授分辨法

陳生文指出，腎臟的外型似蠶豆，會有一條連接到膀胱的管子，稱為輸尿管，膀胱為儲存尿液的肌肉組織，膀胱連結到外部還有一條小管子，稱為尿道，舉凡在泌尿系統腎臟、輸尿管或膀胱有石頭沉積者，都稱為尿路結石。

腎臟的外型似蠶豆，經由輸尿管瑜送尿液到膀胱，再透過尿道排尿，舉凡在統腎臟、輸尿管或膀胱有石頭沉積者，都稱為尿路結石；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

腎臟的外型似蠶豆，經由輸尿管瑜送尿液到膀胱，再透過尿道排尿，舉凡在統腎臟、輸尿管或膀胱有石頭沉積者，都稱為尿路結石；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

腎臟因鹽分過度飽和，大多是因尿液濃縮，尿量減少造成結晶質的沉澱，結晶物經累積堆砌而形成結石。

一旦石頭結晶長在腎臟裡，就稱為腎結石，掉下來卡在輸尿管，稱為輸尿管結石，也有些病患的結石是從腎臟掉落後，慢慢滾到膀胱，稱為膀胱結石。如果有膀胱結石問題，大多代表會有解尿困難，以男性來說，可能會合併有攝護腺問題。

尿路結石的典型症狀有血尿、腎絞痛、下腹脹痛、排尿不順等，但不同位置的結石會有不同差異。因此在治療診斷上大多是了解個人病史、家族史後，再進行抽血、尿液檢測分析，最後透過影像檢查（腹部Ｘ光、腹部超音波、電腦斷層、靜脈攝影等）來確定結石位置與決定治療方式。

若結石不大且沒有堵塞情況，也沒有腎衰竭或感染發炎情狀，大多會給予藥物治療及大量喝水，一般患者大多能自行排出。

若結石較大或有明顯堵塞症狀，導致腎功能變差，就會需要透過手術，一般會建議做體外震波碎石手術，將結石利用能量擊碎之後排出。

但如果結石過大或震波碎石手術效果不佳，就會建議採取傳統手術方式來清除，例如內視鏡，膀胱鏡、輸尿管鏡、腎臟鏡等手術或是採取直接開腹，在該結石部位取石的手術。

醫授日常預防法 避開高風險行為

陳生文建議，預防尿路結石，每日一定要攝取足夠水分（每日建議量為2000-2500c.c.以上），水分可稀釋尿液中的礦物質濃度，降低結石形成，有利體內細小結石排出。

有代謝性疾病尿酸過高者，請控制好飲食，減少高普林食物攝取；容易泌尿道感染，請配合醫師控制好感染症狀。

有副甲狀腺功能亢進的人要治療矯正；孕婦與小孩也可能會發生結石問題，養成良好排尿習慣，不要憋尿、避免尿液滯留及尿路感染。

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