健康網》《順風婦產科》女星罹乳癌 近4成乳癌可預防

朴美善驚傳罹患乳癌，所幸是早期發現，目前積極治療並靜養中。（翻攝自IG）

〔健康頻道／綜合報導〕以韓劇《順風婦產科》聞名的南韓女演員，演技生動，後來當主持人也相當成功。然近一年傳出罹患乳癌，因此暫停演藝活動。

據韓國媒體報導，58歲的朴美善在年初前往醫院檢查，便察覺有乳癌症狀；她的友人指出，因為是早期發現，透過放射線與藥物治療，復原機率極高。「目前情緒穩定，在住家與醫院往返並專心治療。」

衛福部國健署表示，乳癌的危險因子可分為先天及後天型，先天的包含初經早、停經晚、未曾生育或30歲後才生第1胎，以及未曾哺乳、有乳癌家族史者、得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等個人較無法改變的因素，後天的則較可藉由自身決定是否改變，即不健康的生活型態，包括抽菸、飲酒、不健康飲食及缺乏運動。

美國癌症研究所（AICR）指出，高達38％的乳癌是可以預防的，因此，女性們除了多加注意自己是否有上述所提及的乳癌風險外，更應該從年輕時即遠離菸、酒，注意飲食均衡，養成規律的運動習慣，亦應減少接觸塑化劑等有害物質，且適時釋放身心壓力。

另外衛福部國健署說明，乳房X光攝影檢查能偵測到乳房鈣化點或腫瘤，發現無症狀的0期乳癌。國際研究證實，乳房X光攝影檢查可早期偵測癌症進而降低死亡率；有些民眾因擔心疼痛而使用乳房超音波檢查，但乳房超音波在偵測鈣化點的敏感度較低，而且容易受到不同操作者所影響。

國健署表示，政府提供的公費篩檢採用具國際實證之乳房X光攝影為篩檢工具，乳房超音波則可作為後續診斷的輔助工具。一旦篩檢結果疑似陽性時，建議民眾儘速回診並接受進一步檢查，由醫師作出適當的處置。

