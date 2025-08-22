自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》《順風婦產科》女星罹乳癌 近4成乳癌可預防

2025/08/22 16:22

朴美善驚傳罹患乳癌，所幸是早期發現，目前積極治療並靜養中。（翻攝自IG）

朴美善驚傳罹患乳癌，所幸是早期發現，目前積極治療並靜養中。（翻攝自IG）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕以韓劇《順風婦產科》聞名的南韓女演員，演技生動，後來當主持人也相當成功。然近一年傳出罹患乳癌，因此暫停演藝活動。

據韓國媒體報導，58歲的朴美善在年初前往醫院檢查，便察覺有乳癌症狀；她的友人指出，因為是早期發現，透過放射線與藥物治療，復原機率極高。「目前情緒穩定，在住家與醫院往返並專心治療。」

衛福部國健署表示，乳癌的危險因子可分為先天及後天型，先天的包含初經早、停經晚、未曾生育或30歲後才生第1胎，以及未曾哺乳、有乳癌家族史者、得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等個人較無法改變的因素，後天的則較可藉由自身決定是否改變，即不健康的生活型態，包括抽菸、飲酒、不健康飲食及缺乏運動。

美國癌症研究所（AICR）指出，高達38％的乳癌是可以預防的，因此，女性們除了多加注意自己是否有上述所提及的乳癌風險外，更應該從年輕時即遠離菸、酒，注意飲食均衡，養成規律的運動習慣，亦應減少接觸塑化劑等有害物質，且適時釋放身心壓力。

另外衛福部國健署說明，乳房X光攝影檢查能偵測到乳房鈣化點或腫瘤，發現無症狀的0期乳癌。國際研究證實，乳房X光攝影檢查可早期偵測癌症進而降低死亡率；有些民眾因擔心疼痛而使用乳房超音波檢查，但乳房超音波在偵測鈣化點的敏感度較低，而且容易受到不同操作者所影響。

國健署表示，政府提供的公費篩檢採用具國際實證之乳房X光攝影為篩檢工具，乳房超音波則可作為後續診斷的輔助工具。一旦篩檢結果疑似陽性時，建議民眾儘速回診並接受進一步檢查，由醫師作出適當的處置。

相關新聞請見

健康網》乳癌病人最怕復發 醫推生活5法護健康

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中