北市38度高溫亮紅燈 國健署：防熱傷害「涼、補、心」

連日高溫，今年7月短短1個月，就有683人因熱傷害就醫；國健署呼籲大眾隨時補充水分。（圖取自shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕天氣熱爆！今（22日）全台高溫炎熱，中央氣象署下午發布高溫警示，台北市亮起紅色燈號，恐連續出現38度極端高溫，新北市、高雄市也都有出現極端高溫的機率。根據衛福部統計，今（2025）年7月至今已有1068人因熱傷害急診就醫，國健署特別提醒，即使待在家中，若長時間處於高溫環境又缺乏水分補充，也可能引發「室內熱傷害」。

根據衛福部「即時疫情監測及預警系統」資料，今年7月單月就有683人因熱傷害就醫，8月截至21日再增加385人，累計逾千人因酷暑送醫，顯示高溫威脅不容忽視。國健署呼籲，民眾務必牢記防範熱傷害的「涼、補、心」三字訣。

國健署說，保持環境「涼」爽是首要原則，冷氣建議設定在26至27度，並搭配電風扇加強降溫；若不開冷氣，也要保持室內通風，避免悶熱與日曬。同時要隨時「補」充水分，不可等到口渴才喝水。若長輩不愛白開水，可以加入檸檬片增添風味，或透過每日三蔬二果補足水分，有飲水或鹽分限制者，則需依醫囑調整。家屬也應隨時留「心」長輩狀況，若出現體溫升高、皮膚乾熱或心跳加快等症狀，應立即離開高溫環境，設法降溫並補水，必要時盡速送醫。

國健署強調，老人、小孩、慢性病患及戶外工作者都屬於熱傷害的高危險群，其中長者因汗腺功能退化，加上慢性病或藥物影響，體溫調節能力下降，更需格外注意。

