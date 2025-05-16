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健康網》擺脫「幸福肥」有撇步 醫：伴侶一起減重成效勝單打獨鬥

2025/05/16 18:15

研究顯示，若伴侶一起運動、控制體重，效果加倍；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

研究顯示，若伴侶一起運動、控制體重，效果加倍；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常有人說「幸福肥」，意思是情人、伴侶在一起不僅感情升溫，連帶體重也增加！初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍指出，戀愛真的會使人「幸福肥」，但相對地，若伴侶一起參與減重計畫，12週內平均能比單身者多減下1.3公斤，顯示陪伴的力量不容小覷。

研究：戀人減重比單身多瘦1.3公斤

陳威龍引用刊登於《PLOS One》期刊的研究指出，有伴侶者維持正常體重（BMI < 25）的機會比單身者少約20%。原因可能與生活中頻繁的紀念日、家庭聚餐有關，在放鬆和享用美食的氣氛中，較容易忽略飲食控制，久而久之導致體重上升，也就是俗稱的「幸福肥」。但是，「雙人模式」也能成為減重助力。

醫師指出，戀愛真的會使人「幸福肥」，因為在放鬆和享用美食的氣氛中，較容易忽略飲食控制，久而久之導致體重上升；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

醫師指出，戀愛真的會使人「幸福肥」，因為在放鬆和享用美食的氣氛中，較容易忽略飲食控制，久而久之導致體重上升；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

根據《Progress in Preventive Medicine》期刊的研究，針對40位BMI過重或肥胖的非裔美國男性進行為期12週的減重計畫，結果發現，如果同住的另一半一同調整飲食與運動等習慣，男性平均可減重4.7公斤，是獨自參與者（3.4公斤）的1.38倍，就連伴侶也平均瘦了2公斤。

陳威龍指出，在臨床經驗中，無論是親子、朋友、情侶或夫妻，只要有共同目標並互相支持，往往能比單獨減重更容易堅持、也更有效果。

專業介入指導 雙人模式減重效果加乘

他舉例說明，曾有一位竹科高階主管在開始減重療程後，1個月內瘦下5公斤。有了明顯成效後，太太也一起加入。經過8週的配合，兩人分別減下11公斤與6公斤，不僅糖化血色素恢復正常，更成功逆轉先生的脂肪肝。

不過，他也提醒，並非所有伴侶共同減重的經驗都是愉快的，若彼此對減重方法認知不同，或因飲食習慣改變造成情緒波動，反而可能導致溝通摩擦，甚至影響感情，「這也凸顯出專業介入的重要性」。

陳威龍提醒，由醫師與營養師根據個人的健康狀況與生活習慣，規劃合適的飲食與體重管理策略，才能讓伴侶雙方步調一致，在彼此的支持與鼓勵下，更容易達到長期穩定的成果。

一起胖也要一起瘦！ 「520」說愛也要說健康

520即將來臨，陳威龍提醒，除了說「我愛你」，也別忘了為彼此立下「要一起健康地走下去」的目標。

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