台南醫院新化分院精準電腦斷層掃描儀 東台南偏鄉居民免跑市區

衛福部台南醫院新化分院啟用新一代電腦斷層掃描掃描儀，提升東台南偏鄉居民就醫品質。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕衛生福利部台南醫院新化分院自2012年啟用電腦斷層掃描儀，服務已將近3萬人次，院方近期進行環境整修，並引進具備高解析、低劑量、快速掃描等功能的新一代機型，讓包括新化、玉井、左鎮等東台南偏鄉地區的民眾，不用再為了做檢查而跑到市區。

台南醫院新化分院深耕偏鄉醫療已逾25年，環境優化工程獲得衛福部補助1400萬元，改善病房空間、停車場整建等，並添置新一代電腦斷層掃描儀，提升東台南偏鄉地區民眾的就醫品質與診斷效率，今（16）日由台南醫院院長歐建慧、新化分院院長張耀仁及衛福部醫福會簡任技正林玉雯等人剪綵啟用。

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歐建慧表示，啟用的新機型不僅可進行AI多角度影像重組，更提供三維立體影像，大幅提升診斷準確性與臨床效率，院方也正積極申請國民健康署的肺癌篩檢計畫，期望透過早期診斷，守護東台南偏鄉民眾健康。

樂榛香股份有限公司董事長劉建國也攜手台灣花店協會理事長孫銘鴻及一心生物科技，以原生台灣蘭花為主軸，布置醫院大廳，為醫療空間注入溫暖與關懷。

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