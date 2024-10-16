全球首創「胃癌＋大腸癌」二合一篩檢 未來擴大全國實施

民眾可在同一次糞便採檢過程中進行大腸癌糞便潛血篩檢（右）與幽門桿菌糞便抗原檢查（左）。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕胃癌和大腸癌每年奪走約8千條性命，雙雙列入國人十大癌症死因，台大醫院今（16日）發表全球首創「胃癌、大腸癌二合一整合篩檢模式」，除提升篩檢效率、節省醫療成本和人力，研究更證實，此模式能夠有效揪出隱藏的健康危機，比起單一篩檢，可降低胃癌發生率達32%，大腸癌死亡率也下降28%。衛福部國民健康署已在9個縣市試辦，未來目標擴大到全國實施。

台大醫院醫學研究部副主任李宜家指出，幽門螺旋桿菌是造成消化性潰瘍和胃癌的頭號兇手，雖然除菌治療能改善胃部健康，但許多帶菌者沒有明顯症狀，往往延誤治癒先機；過去的胃鏡檢查容易讓民眾排斥，因此台大醫院利用國家大腸癌糞便潛血篩檢的既有平台，額外提供幽門桿菌糞便抗原檢查，在同一次糞便採檢的過程中，可同時檢測幽門桿菌抗原以及糞便潛血。

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台大醫院醫學研究部副主任李宜家指出，幽門螺旋桿菌是造成消化性潰瘍和胃癌的頭號兇手，台大醫院利用國家大腸癌糞便潛血篩檢的既有平台，額外提供幽門桿菌糞便抗原檢查。 （記者邱芷柔攝）

台大醫院自2012年起與彰化縣衛生局合作，推出「二合一糞便篩檢計畫」，2014年獲得國家癌症計畫補助，再擴大為大型社區篩檢。李宜佳說，碳13尿素呼氣法、糞便抗原檢查，都是針對胃幽門螺旋桿菌篩檢的非侵入式檢查方式，只要符合冷鏈標準，準確度均可達95%。在彰化的經驗發現，二合一篩檢的參與率提高了14%，進一步分析，這種篩檢方式能使胃癌的發生率降低約21%，與單一篩檢相較，更能使胃癌發生率降低32%，且大腸癌的死亡率也下降28%。

台大醫院院長吳明賢回顧台灣胃癌防治歷程，他指出，台大醫院團隊長期針對胃癌發生率較高的偏鄉與離島地區進行有系統的根除計畫，1995年在馬祖建立了篩檢基礎後，展開為期10年的滅菌計畫，如今馬祖已是台灣第2長壽縣市，2012年團隊首創「二合一篩檢模式」並在2014年於彰化擴大實施，10年來證實有效防治胃癌及大腸癌，成果於今年10月登上《美國醫學會雜誌》JAMA頂尖期刊，不僅對社會有具體貢獻，也深具國際影響力。

目前政府提供五種癌症篩檢，包括子宮頸癌、乳癌、口腔癌、肺癌和大腸癌。其中，大腸癌篩檢目前針對50至74歲的民眾，每兩年進行一次糞便潛血檢查。國健署癌症防治組長林莉茹指出，明年起大腸癌篩檢將擴至45至74歲民眾，因此公費幽門桿菌糞便檢測的試辦縣市也會跟進調整篩檢年齡。

林莉茹表示，除了彰化縣外，今年已在基隆市、新北市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、台南市、屏東縣和澎湖縣等9個縣市試辦二合一糞便篩檢，對於非試辦縣市仍維持單項採檢，未來的目標是將二合一糞便篩檢擴大至全國實施。

台大醫院今天發表全球首創「胃癌、大腸癌二合一整合篩檢模式」。（記者邱芷柔攝）

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