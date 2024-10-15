台灣肺炎死亡人數飆！ 立委偕專家籲「長者2劑肺鏈疫苗打好打滿」

專家及立委呼籲政府，加強宣導長者接種肺炎鏈球菌疫苗。（左至右：立委蔡易餘、王正旭、莊瑞雄、台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴、傳染病防治諮詢會預防接種組李秉穎召集人、立委何欣純、黃秀芳、疾管署長莊人祥、台灣老年學暨老年醫學會蔡兆勳理事長。）（台灣活力老化推展協會提供）

沈莉馨／核稿編輯

呼籲政府將肺鏈疫苗接種率 納長照機構評鑑指標

〔健康頻道／綜合報導〕立法委員王正旭國會辦公室、台灣活力老化推展協會，於今日共同舉辦「接種兩劑肺鏈完整保護力 守護長者健康不肺力」記者會，希望可以加強宣導長者肺炎鏈球菌疫苗完整施打的重要性，以及提出將肺炎鏈球菌疫苗接種率，同步納入長照機構公費疫苗評鑑成績內，讓政府政策更加完善。

記者會邀請到立委黃秀芳、立委何欣純、立委蔡易餘、立委莊瑞雄、台灣老年學暨老年醫學會蔡兆勳理事長、傳染病防治諮詢會預防接種組李秉穎召集人及衛福部疾管署莊人祥署長共同參與及討論。

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長者完整接種2劑肺鏈疫苗 降低重症和住院風險

傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎表示，台灣領先全亞洲肺鏈疫苗可以提供兩劑完整保護，但我們的疫苗接種率應當還有進步空間，很多人以為長者免疫系統比較弱打疫苗比較危險，這是錯誤認知，如何透過簡易好記的口號讓長者了解疫苗接種的重要性，洗腦式的持續宣傳。未來建議建立疫苗警示系統比照現在的癌症篩檢警示，讓醫生有機會主動提醒長者應該接種相關疫苗，也提高方便性。

台灣老年學暨老年醫學會理事長蔡兆勳指出，秋冬季節長者如流感合併肺炎發生很容易就會轉成重症，肺炎鏈球菌對65歲以上長者特別是有慢性病或免疫功能較弱的群體，不僅會引發肺炎，還可能導致敗血症、腦膜炎等嚴重併發症，是老年人住院和死亡的主要原因之一。結合基層社區醫療網絡提醒並協助接種，也能作施打後的觀察，還是要呼籲長者完整接種兩劑肺鏈疫苗，以降低重症和住院風險，為長者的健康提供最完整的防護。

李秉穎表示，很多人以為長者免疫系統比較弱打疫苗比較危險，這是錯誤認知；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

協會攜手立委提「老人疫苗接種率」建言

台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴表示，疾管署今年宣導長者「秋冬左流右新」施打政策，但眼見台灣馬上要邁入超高齡社會，長者面臨的健康風險也不可忽視，其中，肺炎鏈球菌疫苗的完整接種，正是確保長者健康、降低肺炎相關死亡的重要手段之一。

她進一步提到，目前政府主要透過「疾管家」APP宣導疫苗施打相關訊息，惟長者對數位工具的不熟稔，致衛教資訊未能有效傳達，而導致肺炎鏈球菌疫苗的完整接種率一直不高，她建議政府應加強宣傳的多元性，例如針對65歲以上長者，在各地辦理疫苗衛教宣講，讓政策美意不白費。而現行的長照機構評鑑標準中，雖已納入公費疫苗接種率，但在具體的評核指標中，卻只規定流感和COVID-19疫苗施打率，而未將同是公費的肺炎鏈球菌疫苗列入。

立委莊瑞雄補充，在自己的服務責任區屏東和台東高齡人口肺鏈的施打，可能需要提高宣傳的力道，如何透過基層診所的醫師提高長者肺炎鏈球菌疫苗的施打，應配合長者接收訊息習慣，結合「更在地」方式宣傳，基層醫師是普遍民眾比較願意信任的對象，讓長者能夠真正理解並接受疫苗保護的重要性，進而提升疫苗接種率並降低肺炎對長者的威脅。

立委黃秀芳呼籲，結合社區提醒65歲長者務必完整接種兩劑疫苗，提高誘因讓長輩有更積極接種的動力，才能減輕後端的醫療負擔。

現行的長照機構評鑑標準中，雖已納入公費疫苗接種率，但在具體的評核指標中，卻只規定流感和COVID-19疫苗施打率，而肺鏈疫苗未列入；情境照。（資料照）

促納長照機構評鑑 可有效提升接種率

立委王正旭指出，賴清德總統上任後對長者照護高度重視，近日更宣布增加長照經費至927億元，並結合全社會力量打造「健康台灣」，王正旭建議，應將肺炎鏈球菌疫苗的接種率納入長照機構的評鑑標準，並積極提升疫苗接種率，才不枉政策美意，如何提高接種的可近性、長者疫苗施打便利性，結合社區或家庭醫療系統共同協作。

立委何欣純表示，台灣每年因肺炎而死亡的長者不計其數，這對即將邁入超高齡社會的我們來說，絕對是巨大挑戰，而公費提供的兩劑疫苗是目前最有效的預防手段，我們應和社團組織如農漁會、宮廟等等加強宣導兩劑疫苗的完整接種率，中央地方共同努力。

立委蔡易餘表示，現在老人家的接種率只有17%，以他的選區是老化指數最高嘉義縣，家人們應該也共同提醒家中「勢大人」，65歲公費肺炎鏈球菌疫苗接種率應立刻納入長照機構評鑑評核指標，督促其積極為居住的長者安排疫苗接種，不僅能有效提升接種率，還能確保長者得到應有的保護力。

疾管署署長莊人祥表示，去年10月肺炎鏈球菌疫苗公費從原先71歲接種PPV23一劑，擴大到年齡到65歲，並增加一劑PCV13的疫苗提高免疫保護力，因為兩劑的政策是去年才開始的，所以接種率看起來會比較低，明年度疾管署有編列相關的預算，提醒年滿65歲接種疫苗，114年將肺炎鏈球菌疫苗納入家庭醫師計畫中，肺鏈疫苗納入長照機構評核指標也跟各司、署討論過，如果沒有太大問題明年會針對各自負責的業務單位陸續推動。

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