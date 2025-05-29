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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新冠NB.1.8.1變異株來襲 全球3地區病例激增

2025/05/29 10:46

新冠NB.1.8.1變異株傳播力強，世衛籲持續監測；圖為新冠病毒的電腦圖像。（路透檔案照）

新冠NB.1.8.1變異株傳播力強，世衛籲持續監測；圖為新冠病毒的電腦圖像。（路透檔案照）

黃宜靜／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）29日發布疫情通告，指出由於NB.1.8.1變異株驅動，西太平洋、東南亞及東地中海3區的新冠肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例正上升。全球SARS-CoV-2檢測陽性率達11%，為2024年7月以來最高水平。西太平洋、東南亞及東地中海地區病例增加，非洲、歐洲及美洲地區陽性率則維持在2%至3%的低水平。

綜合外媒報導，世衛表示，儘管病例上升與去年類似，COVID-19仍未展現明確季節性。截至5月中旬，NB.1.8.1占全球序列的10.7%，較前4週的2.5%顯著上升，顯示其傳播力增強。該變異株為Omicron的JN.1子變體XDV.1.5.1後代，首於2025年1月22日檢測到，已在22國發現，包括美國、中國、香港及澳洲。香港報告病例及住院率達1年來最高，台灣也增加疫苗與抗病毒藥儲備。

研究顯示，NB.1.8.1對人體細胞的結合力較強，傳播效率高，但無證據顯示其導致更嚴重疾病。症狀與其他Omicron變體相似，包括喉痛、發燒、咳嗽、疲勞，部分病例有低度持續高溫及腸胃不適。現行疫苗對NB.1.8.1仍具保護力，可降低重症風險。世衛將其列為「監測中變異株」（VUM），全球公共衛生風險評估為低，但呼籲持續監測。

美國CDC報告，NB.1.8.1病例於3月底至4月初在加州、華盛頓州等地機場篩查中發現，另在俄亥俄、羅德島等州有零星病例，但數量不足以列入CDC數據追蹤。美國目前以LP.8.1為主導變體，占病例逾70%。FDA疫苗顧問委員會討論更新秋冬疫苗，建議繼續以JN.1為基礎，LP.8.1疫苗可能對NB.1.8.1提供更佳保護。

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