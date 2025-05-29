網友爆料打新冠疫苗遭收「冷凍費」 高市衛局：不得違收

高雄網友爆料在診所打疫苗遭收冷凍費，衛生局人員無預警稽查未發現，但仍強調，若有違法收費將可開罰；情境照，圖中人物與新聞無關。（資料照）

〔記者許麗娟／高雄報導〕近日新冠疫情升溫，提升民眾打疫苗的意願，但有高雄網友在PTT發文，指去年在高雄楠梓區某診所接種公費的新冠疫苗追加劑，被收了「冷凍費」，衛生局昨（28）日前往該診所無預警稽查，現場未發現有違規超收情事，但也強調，若違法擅立收費項目將可開罰。

網友發文寫道，去年施打公費疫苗追加劑時，診所卻說他們買疫苗回來冰，要收冷凍費，讓我少了一些吃滷味、鹹酥雞的錢；最近打氣又起，決定去打一下疫苗，因現居仁武區，因此詢問是否有不收冷凍費的診所。

請繼續往下閱讀...

對此，高雄市衛生局說明，依醫療法第21條規定，醫療機構收取醫療費用標準，須由直轄市、縣（市）主管機關核定，且第22條第2項規定，「醫療機構不得違反收費標準，超額或擅立收費項目收費」。

高雄市醫療機構暨醫事機構收取醫療費用標準表「並無疫苗冷凍費收費項目」。若有舉證違反醫療法規定擅立收費項目收費，將依同法第103條，處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

衛生局表示，針對網路社群貼文「某診所收取疫苗冷凍費」一事，衛生局所未接獲民眾具體申訴，惟為慎重起見，昨（28）日無預警派員前往稽查，現場未查有違規超收情事，該診所施打公費及自費疫苗流程皆依標準作業規範執行。

衛生局強調，新冠疫苗為公費疫苗，符合接種資格者皆可免費接種，合約醫療院所可收取掛號費，另接種處置費則由疾病管制署補助每人每次100元。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法