嘉基攜手扶輪社公益篩檢 2100人檢出心律異常

嘉基攜手國際扶輪社3470地區舉辦公益篩檢，今天分享篩檢成果。（嘉義基督教醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕心律不整威脅國人健康，其中以「心房顫動」最常見，易導致血栓形成，引發缺血性腦中風或臟器梗塞，嘉義基督教醫院與國際扶輪社3470地區合作，去年8月至今年4月，運用可攜式AI人工智慧心律不整檢測儀，在雲嘉南澎地區辦理公益篩檢活動，篩檢1.8萬餘人中，發現2100人心律異常，由現場醫師開出轉介單，自行前往配合醫院就醫。

嘉基今天分享篩檢成果及案例，50多歲章姓患者原本沒有明顯不適，偶爾感到胸悶，參加預防篩檢活動時，發現有心律異常，轉介至嘉基，由專業醫師診斷為陣發性心房顫動，為中風高危險群，經評估建議，透過電燒手術成功治療。

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嘉基心臟內科醫師蔡子賢表示，心房顫動是最常見心律不整之一，因心房快速且不規則地放電，導致心跳忽快忽慢，可分為陣發性、持續性、永久性，皆可能形成血塊，若血塊剝落順著血液流至腦部造成血管阻塞，就可能引發缺血性腦中風；流到腎臟造成阻塞導致腎中風，對健康危害甚大，預防與早期偵測十分重要。

蔡子賢說，患者如被確診有心房顫動，心導管電燒術（Catheter Ablation）為首選治療方式，透過微創導管進入心臟內部，使用能量阻斷異常放電組織訊號治療，手術時間約30分鐘，病人1、2天內就能出院，風險低、併發症少，心房顫動1年內不復發。

醫師說明心導管電燒手術治療方式。（嘉義基督教醫院提供）

嘉基院長陳煒表示，心律不整來得無聲無息，嚴重卻能致命，此次與扶輪社合作推動公益篩檢，不僅是智慧醫療科技的應用，也是具體實踐預防醫學，希望透過這樣的模式，讓民眾及早預防、治療。

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