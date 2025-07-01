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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》打造強健免疫力！ 歐盟認證「10營養素」不可或缺

2025/07/01 09:26

營養師舉例，富含維生素D的雞蛋、含有維生素C的聖女番茄，以及含有維生素B6的雞肉等食物，有助於免疫力提升；示意圖。（圖取自freepik）

營養師舉例，富含維生素D的雞蛋、含有維生素C的聖女番茄，以及含有維生素B6的雞肉等食物，有助於免疫力提升；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕預防疾病，提升免疫不可少！營養師程涵宇整理歐洲食品安全局（EFSA）認可的6種維生素加4種礦物質，包括：維生素D、A、C、葉酸、B6、B12、鋅、鐵、銅、硒等營養素，有助於維持免疫力、健康力。

程涵宇在臉書專頁「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen」與網站發文表示，預防傳染病，除了外在防護，「免疫力」是身體的內建防線。而每天吃對食物，就是養好免疫力最穩定的方法。EFSA根據目前的科學資料，認可6種維生素與4種礦物質，對於免疫系統的正常運作至關重要。這些營養素不是藥物，但它們是身體對抗外來病原、調節免疫反應的重要幫手。

6大維生素 助免疫系統穩定運作

●維生素D—曬太陽、蛋黃、營養強化食品：維生素D不足與免疫系統功能障礙、身體發炎反應有關。研究發現維生素D攝入不足的個體百分比與COVID-19發病率之間存在正相關。

營養師表示，地瓜含有維生素A，是保護呼吸道、腸道等第一道防線；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，地瓜含有維生素A，是保護呼吸道、腸道等第一道防線；示意圖。（圖取自freepik）

●維生素A—地瓜、魚、南瓜：保護呼吸道、腸道等第一道防線（黏膜），也是免疫調節的重要角色。尤其肥胖且缺維生素A者，免疫失衡可能更嚴重。

●維生素C—奇異果、聖女番茄、芭樂：強效抗氧化物，能保護免疫細胞、清除自由基。

●葉酸—菠菜、珊瑚菇、毛豆：支援抗體生成與白血球分裂，是免疫力的重要養分。

●維生素B6—雞肉、干貝：幫助自然殺手細胞（NK cell）正常運作，負責清除感染細胞。

●維生素B12—蜆、蛤、竹莢魚：支援免疫細胞成熟與抗體合成。

營養師指出，菠菜中的葉酸，可支援抗體生成與白血球分裂，是免疫力的重要養分；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師指出，菠菜中的葉酸，可支援抗體生成與白血球分裂，是免疫力的重要養分；示意圖。（圖取自photoAC）

4大礦物質 穩固免疫力

●鋅—牡蠣、牛肉：關鍵抗發炎因子，缺鋅會讓免疫力打折。

●鐵—豬血、鵝肉：提供免疫細胞能量來源，缺鐵容易讓身體變得容易感染。

●銅—海鮮、堅果：幫助免疫系統的細胞們好好工作，如NK細胞、巨噬細胞、中性粒細胞和單核細胞。

●硒—雞肉、雞蛋：抗氧化能力強，幫助抗體產生。

程涵宇提醒，上述食物平常就要記得吃，不論是打疫苗前的保養、打疫苗後修護、平常日常都能提供強力保護支援！同時，也應保持均衡飲食和健康生活方式，這些食物看似普通，但卻默默幫助身體累積防護力。

營養師程涵宇。（程涵宇提供）

營養師程涵宇。（程涵宇提供）

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