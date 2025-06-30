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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》睡不好增3癌風險！ 研究：睡4小時抗癌力掉70％

2025/06/30 21:48

研究指出，睡眠不足，會降低免疫力，間接增加罹患大腸癌、攝護腺癌及乳癌的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，睡眠不足，會降低免疫力，間接增加罹患大腸癌、攝護腺癌及乳癌的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕睡眠與人體健康息息相關！營養師張珮蓁在臉書專頁「Patty營養師 陪你一起吃」發影片引述1項研究指出，睡眠不足，會降低免疫力，間接增加罹患大腸癌、攝護腺癌及乳癌的風險。尤其只睡4小時的人，比起睡8小時的人，抗癌力會直接下降70%。

張珮蓁表示，人的身體裡面有一群默默保護我們的「抗癌戰士」，叫做自然殺手細胞（Natural Killer cell，以下簡稱NK細胞）。它們會主動巡邏、辨識細胞膜上「異常表現」的訊號，並殺死癌細胞與被病毒感染的細胞，是免疫系統的快打部隊。

她引述國外1項研究指出，睡眠與NK細胞活性息息相關。研究發現，睡4個小時的人比睡8個小時的人，NK細胞活性下降高達70%。不僅如此，NK細胞活性降低，與多種癌症風險上升有關，特別是乳癌、大腸癌、攝護腺癌。所以，睡不好不只是累，而是會削弱我們的抗癌力。

張珮蓁強調，想要長期健康、有效抗癌，其實不需要花錢買大量的保健品，最根本的保養就是每日睡足7-8小時，提升自我免疫力。

營養師分享，想要有效抗癌，不需要花錢買大量的保健品，最根本的保養就是每日睡足7-8小時；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師分享，想要有效抗癌，不需要花錢買大量的保健品，最根本的保養就是每日睡足7-8小時；圖為情境照。（圖取自freepik）

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