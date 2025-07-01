婦突癱軟疑中風 心臟黏液瘤作怪

▲鄭伊佐醫師表示，心臟黏液瘤為良性腫瘤，像果凍般在心臟內擺動，會引發血栓。（慈濟提供）

記者歐素美／台中報導

▲鄭伊佐醫師（右）為婦人進行微創開心手術。（慈濟提供）

1名63歲婦人突發右側肢體癱軟，家人原以為是中風緊急送醫，經台中慈濟醫院醫療團隊進行神經影像與心臟血管等檢查後，發現婦人並非一般的血管性中風，而是左心房逾5公分大的心臟黏液瘤作祟！經心臟外科醫師鄭伊佐建議以自費微創開心手術切除腫瘤，婦人即康復出院，重拾健康人生。

微創「開心」救命 重拾健康人生

鄭伊佐表示，心臟黏液瘤是心臟內最常見的原發性良性腫瘤，約8成長在左心房。黏液瘤質地柔軟、形狀像果凍，會隨心跳在心房與心室間擺動。一旦腫瘤阻塞瓣膜出口，就會干擾血液流向全身，形成血栓，血栓流出，阻塞血管，導致腦部缺血，進而出現中風症狀。

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鄭伊佐指出，婦人的腦部影像確實顯示缺血性中風跡象，但進一步檢查卻找不到常見的血管性病變，直到執行心臟超音波掃描，那顆隨心跳搖晃的黏液瘤才終於現形。若未及時發現並即時處理，婦人可能會再度中風，甚至因腫瘤阻塞心臟血流而致命。

婦人因要手術一度猶豫掙扎，鄭伊佐評估婦人年過60歲，但無高血壓、糖尿病等慢性心血管疾病，身體條件良好，加上腫瘤位置適合微創路徑，決定採取右側胸肋間進入，從周邊建立體外循環後、從左心房切開取出腫瘤與其根部，再以心包膜補片修補，完成手術。

腫瘤雖屬良性 若阻斷血流威脅大

鄭伊佐表示，心臟黏液瘤屬良性，但其位置與特性，就像一顆不定時炸彈，一旦阻斷血流就會造成急性威脅。但只要及早發現並妥善處理，預後通常良好；微創手術傷口小、恢復快，婦人術後隔天即脫離呼吸器，經安排早期復健，婦人出院前，右側肢體功能已明顯改善，僅感覺右手稍有遲鈍，術後身體功能隨時間逐步恢復。

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