支援偏鄉技職與花東4校簽約 長庚贊助學生大型競賽路更廣

長庚醫療財團法人與花東4校簽約贊助校園技職人才參加大型競賽。左起依序為李秋嫺、詹坤達、程文俊、戴淑芬、邱申寶琪、王怡婷。（長庚醫院提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕為了擴大支援偏鄉技職教育，長庚醫療財團法人今（1日）與花東地區的4所高中、職校簽約，贊助校園技職人才參加大型競賽，爭取桂冠或取得證照，使未來的技職生涯能走得更順利，有更好的發展。

長庚醫療財團法人今日由決策委員會主委代表程文俊，在國教署副署長戴淑芬的見證下，與花東地區的玉里高級中學校長詹坤達、光復高級商工職業學校校長李秋嫺、成功商業水產職業學校校長邱申寶琪和關山高級工商職業學校校長王怡婷進行簽約。

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程文俊表示，學生參加職業類科大型競賽，可提升技藝及開拓視野，取得相關技職證照更有助升學與提升求職競爭力。但國內大型技藝競賽舉辦地點多在西部地區，有些證照考試的考場與偏鄉也有一段距離，對花東地區學生來說交通費是一大負擔，若無法當天往返還要再籌措住宿費，萬一經費不足甚至得放棄競賽。

程文俊指出，長庚醫療財團法人自2018年開始與玉里高中共同推動「偏鄉技藝展能計畫」公益專案，贊助該校學生參加與該類科相關賽事、展覽、證照考試所需報名費、交通費、住宿費、保險費及膳雜費等，金額不高卻足以幫助學生提升自信，並豐富求職時的經歷，至2024年已有836人次獲得贊助。今年再拓展至光復商工、成功商水及關山工商，鼓勵更多技職人才出頭天。

詹坤達指出，感謝長庚醫療財團法人注意到花東偏鄉學生的這個問題，並且願意投入資源讓技職學生有再精進的機會，這些經費的挹注，讓偏鄉不再是偏鄉，可以跟西部的孩子在同一個舞台競爭，提升孩子們的自信。

玉里高中餐飲管理科學生彭歆棠，近日甫獲得「全國技藝競賽中榮獲烘焙職種－金手獎」肯定，並已考取烘焙食品-麵包丙級、中餐烹調-葷食丙級證照。他說，早期學長姐常因為經費因素，只好放棄一些重要的比賽，現在有長庚醫療財團法人的支持，讓他們不用擔心經費問題，只要全心努力、專注學習。

程文俊強調，希望這項技職人才培養計畫如同種下一顆希望的種子，幫助花東偏鄉學生有更光明的前程。＃

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