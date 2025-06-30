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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

搶救心臟重症！ 北榮投入60億興建心血管中心大樓

2025/06/30 17:45

北榮預計投入60億元興建心血管中心大樓。（資料照）

北榮預計投入60億元興建心血管中心大樓。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕投入重症醫療不手軟！台北榮總自籌經費60億元，預計成立國內醫學中心的首座心血管中心大樓，最快今年動土。北榮院長陳威明今（30日）表示，為了升級心血管重症醫療，今年7月起，該院心臟內、外科將整併為獨立於內、外科部以外的一級單位，也規劃新大樓，但只是「汰舊換新」，並未增加床位，興建計畫已送行政院待核定。

繼斥資45億元的重粒子癌症治療中心於2023年啟用營運後，北榮不惜重金再籌設心血管中心大樓。陳威明指出，目前心臟內、外科的重症病人都收治於思源樓，設備相對老舊，考量「人命是無價的」，應該將更多資源投入在重症醫療上、把錢花在刀口上，因此必須為這群病人升級治療環境，這是國家醫學中心應有的責任。

陳威明解釋，此次籌設心血管中心大樓的建物經費60億元，全部由北榮的醫療作業基金自籌，沒有任何政府的經費，且土地也是北榮自己的，就在現有院區內，目前容積率才剛剛取得，興建計畫已送到行政院待核定，動工應該沒有這麼快，仍須走完相關行政作業流程。

北榮心血管中心大樓預計興建9層樓，規劃設置普通病房120床、加護病房44床，包括2間最先進的複合手術室。陳威明強調，床位數與現行一樣，並沒有增加，只是「汰舊換新」的動作而已。

另外，陳威明也提到，行政院已核定，今年7月起，該院心臟內、外科將脫離內科部、外科部，獨立整併為一級單位，希望整併之後能夠更全力救治心臟病患者，提供病人更好的就醫環境。

至於傳出心血管中心主任將由心臟內科主任余文鍾接任，據了解，相關人事已經完成投票作業程序，但確切人選尚未公布。

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