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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》新冠變異株傳染力大增！ 醫談流行原因

2025/05/29 11:06

近期不少人染上新冠，醫師解析現在的流行狀況。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

近期不少人染上新冠，醫師解析現在的流行狀況。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期最多人討論的是新冠病毒疫情直線升溫，衛福部長邱泰源在備詢時多次被問及疫苗與快篩的存量，總統賴清德更呼籲民眾勿驚慌。不過更多人是用咳嗽，沙啞的嗓音以及抱怨喉嚨極痛，告訴大家「我感染了。」林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰說明新冠疫情直線上升主因，同時提醒：家庭內傳染的案例特別多，並示警65歲以上長者格外小心。

吳昌騰在粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」表示，目前新變異株NB.1.8.1是主流。當前新冠疫情再度升溫，根據最新資料顯示，台灣自4月中以來，已連續5週出現病例上升的趨勢。

同時根據統計，上週因COVID-19相關症狀前往就診的人數高達9,978人次，較前一週暴增66%，其中以5至19歲的兒童及青少年增幅最為明顯。吳昌騰在兒科急診室的臨床觀察中，甚至有多位嬰幼兒染疫，顯示家庭內傳播的情況明顯，許多小孩都是從照顧者或家人身上感染。

吳昌騰表示，由於「人群抗體水平下降」與「變異株自身傳播力增強」導致這波新冠小高峰。隨著多數人感染或接種疫苗後經過一段時間，體內抗體逐漸下降，導致易感人群增多，使病毒得以再次擴散。另一方面，此次流行的變異株擁有更強的免疫逃脫能力，也讓過往的感染或疫苗所建立的免疫防線失去部分保護力。

這一輪疫情的主要病毒株是來自XDV變異株的分支——NB.1.8.1，目前在台灣占比達49.1%，其次為XEC（31%）與LP.8.1（10%）。這些變異株攜帶了刺突蛋白上的Q493E與A435S兩項特徵性突變，使其在感染力與免疫逃脫能力方面皆有所提升。

截至2025年5月中旬，NB.1.8.1已在亞洲多地區快速擴散，包括中國大陸、香港、泰國、新加坡及台灣，甚至在美國、加拿大、澳洲與部分歐洲國家也被發現，顯示這一變異株具備明顯的全球擴散潛力。

雖然目前並無證據顯示NB.1.8.1會引發更嚴重的疾病，但它的症狀仍與早期新冠病毒相似，包括咳嗽、發燒、喉嚨痛與全身疲倦。

吳昌騰表示，臨床上，第一線醫師仍必須特別關注第一次感染者，因為即使是第一次感染，也仍有重症風險存在。此外，對於免疫功能低下者與高齡合併慢性疾病的患者，更應謹慎評估重症風險，及早介入治療。

對於大多數年輕且健康的患者，目前仍以對症治療為主，例如退燒藥與止咳藥即可緩解症狀。但針對年長者或本身有慢性疾病的高風險族群，一旦感染則可能需要使用抗病毒藥物如Paxlovid等，降低轉為重症的可能。

雖然新變異株的傳染力變強，但我們並非毫無對策。吳昌騰說明，目前疫苗雖無法完全預防感染，但仍能有效降低重症與死亡的風險。接種建議的疫苗與加強劑仍是最基本也是最有效的保護方式，尤其是高風險族群與65歲以上長者。

最後吳昌騰強調，良好的衛生習慣依然是防疫的基石：

●在人多密閉場所配戴口罩。

●勤洗手。

●生病時盡量避免與他人接觸，特別是嬰幼兒與長者。

●出現症狀時儘速就醫，避免延誤治療時機。

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