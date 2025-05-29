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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

澎湖首例心肌梗塞到院前給藥搶命 「菊島守心鏈」守護健康

2025/05/29 10:47

衛生福利部澎湖醫院副院長，致贈紅包給澎湖消防局高級救護員。（澎湖醫院提供）

衛生福利部澎湖醫院副院長，致贈紅包給澎湖消防局高級救護員。（澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕心臟疾病長年列為國人10大死因，其中心肌梗塞死亡率更高居不下，盡早給予抗血小板藥物及打通阻塞血管，及早治療才是王道！澎湖縣政府消防局與衛生福利部澎湖醫院醫療團隊共同合作搶救，串起「生命之鏈」，完成首例急性心肌梗塞到院前雙抗血小板藥物給予，並無縫接軌啟動部澎心導管冠狀動脈介入治療，成功挽救冠心病患者。

日前西嶼鄉一名43歲年輕男子，運動時因突發性胸悶胸痛、盜汗不適等情形，家屬立即撥打119求助，病患過去無相關病史，每天習慣抽一包菸。當救護車抵達，救護人員以線上即時傳輸12導程心電圖機監測，報告顯示疑似心肌梗塞，同步將圖像上傳到「菊島守心鏈-心電圖群組」，由衛生福利部澎湖醫院急診醫師判讀為「急性心肌梗塞」，排除相關禁忌症，醫師線上醫囑，在車上透過救護人員協助患者服用新型雙重抗血小板藥物，並同步啟動部澎心導管團隊，為患者搶下關鍵救治時間。

隨即患者送至部澎，轉至介入心血管診療中心進行冠狀動脈介入手術治療，經高階血管攝影用X光機顯示右冠狀動脈遠端100%阻塞，後續給予氣球擴張術及冠狀動脈支架置放，成功打通右側阻塞血管，57分鐘完成心導管手術，術後轉至加護病房密切觀察，病況恢復良好，5天後順利出院。

澎湖醫院心導管室成立至今12年來進行過2千多名患者，24小時全年無休不間斷高品質醫療服務，提供更優質醫療環境給在地民眾，全力守護澎湖醫療水準和離島居民健康。

澎湖首例到院前心肌梗塞給藥 救護與醫療團隊共同救命。（澎湖醫院提供）

澎湖首例到院前心肌梗塞給藥 救護與醫療團隊共同救命。（澎湖醫院提供）

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