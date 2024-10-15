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赴日注意！ 日本染「肺炎黴漿菌」患者增 連2週創新高
〔即時新聞／綜合報導〕日本全境近期頻傳民眾感染上被稱為「會走路的肺炎」的「肺炎黴漿菌」（マイコプラズマ肺炎，Mycoplasma pneumoniae），目前每間醫療機構平均收治1.94名感染症患者，是自1999年有統計以來，連2週創新高紀錄。厚生勞動省呼籲，感染有進一步擴大可能，請民眾務必採取勤洗手及戴口罩等基本防疫措施。
綜合日媒報導，根據日本國立傳染病研究所指出，截至10月6日止的一週內，日本全境約500間醫療機構通報感染肺炎黴漿菌患者數，已連續6週增加。報導指出，目前平均每間醫療機構有1.94名患者，是自1999年開始採用現行方式統計以來，連續2週創新高紀錄。
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日本政府厚生勞動省表示，此種肺炎好發於兒童，症狀包括發燒、頭痛及長時間咳嗽等，感染者在秋冬有增加傾向，因此感染人數接下來有進一步擴大可能，呼籲民眾務必記得勤洗手、戴口罩等基本防疫措施。
另外，以兒童為主在夏天流行、別稱為「手足口病」的腸病毒，日本全境感染患者數也在持續增加。截至10月6日止的一週內，根據全境約3000家小兒科回報患者數進行平均，每間醫療機構約收治8.62位患者，連續2週增加，持續超過警報標準的5位患者。
【増加】「マイコプラズマ肺炎」全国の患者数が2週連続で過去最多更新https://t.co/7zxSi9PYQD— ライブドアニュース （@livedoornews） October 15, 2024
1医療機関あたりの患者数は1.94人で、厚労省は「マイコプラズマ肺炎は秋冬に増加する傾向があり、今後さらに感染が広がる可能性がある」として手洗い・マスクなど基本的な感染対策を呼びかけている。
【マイコプラズマ肺炎が流行中 】— 大阪大学感染症総合教育研究拠点【CiDER】 （@cider_pr） October 13, 2024
厚労省によると、マイコプラズマ肺炎の第39週（9/23～9/29）定点当たり報告数は1.64で、1999年以降最多を記録しました
マイコプラズマ肺炎はマ細菌によって引き起こされる感染症で、子どもや若い人がかかる割合が高く、長引く咳が特徴です#マイコプラズマ肺炎 pic.twitter.com/zwmQ9tF7mb
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