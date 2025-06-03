健康網》血管健康拉警報！ 小心「這脂肪」別吃爆

營養師表示，加工食品中也含有許多飽和脂肪，如餅乾、零食常用棕櫚油或椰子油作為原料；須特別留意攝取量，以免造成高血脂；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕據國健署112年統計資料， 國人死於三高慢性病人數已超越癌症。其中，高血脂初期症狀不明顯，也被視為健康隱形殺手。對此，營養師彭逸珊指出，高血脂異常並不會有明顯感受，但對血管的傷害卻不亞於高血壓、高血糖；提醒除須留意膽固醇、高澱粉飲食及酒精外，尤須小心飽和脂肪的攝取量，以免影響體內三酸甘油脂與膽固醇濃度。

彭逸珊於臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文表示，三高之一的高血脂初期不容易發現，使得大家對它的戒心較低，唯有定期健檢才能提早發現、提早控制。當血管彈性下降、血管變狹窄，導致血液流通受影響，也會大大提升心血管疾病、腦中風的風險。

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2類食物含飽和脂肪

如何避免發生高血脂？彭逸珊說，飲食上要特別注意飽和脂肪、膽固醇、高澱粉飲食及酒精攝取，因為這些成分會影響體內三酸甘油酯、膽固醇的濃度，常見含有飽和脂肪的食物，大致為以下2類：

●存在於天然食物中：常見如肥肉中的五花肉、梅花肉等，含高量油脂的肉類；動物油如豬油、牛油等；植物性來源如：棕櫚油、椰子油；其他如：牛奶、雞蛋等蛋白質食物。

●存在於加工食品中：加工食品也含有許多飽和脂肪，例如：餅乾、零食中，常用棕櫚油或椰子油作為原料；飲料、甜點中，如奶茶、仙草凍、茶凍搭配的奶精等。

避免攝取過量3方式

彭逸珊表示，攝取過量的飽和脂肪會使膽固醇沉積在血管壁，造成血管彈性變差、血壓上升，進而提升中風與心血管疾病風險；建議日常飲食可採取以下3方式調整：

●混合攝取優質蛋白：尤其採高蛋白飲食的族群，例如：健身、減重族，一定要將植物性蛋白，如：黃豆、毛豆、豆漿等豆製品加入飲食中，否則每日攝取的飽和脂肪一定爆量。

●奶精換鮮奶：根據台灣食品成分資料庫網站2024版內容，比較全脂鮮奶平均值與液體奶精，顯示奶精的飽和脂肪酸比鮮奶高出6倍。因此，飲料一定要選擇鮮奶茶。

●注意烹調用油：廚房油品建議使用橄欖油、苦茶油、玄米油或亞麻仁油等植物油，避免使用豬油、牛油等動物油烹調；此外，也要降低油炸物攝取頻率。

營養師說，想要避免攝取過量飽和脂肪，烹調用油建議使用橄欖油等植物油，避免使用動物油；此外，也要降低油炸物攝取頻率；情境照。（圖取自freepik）

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