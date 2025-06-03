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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》單腳紅腫發熱、無力 小心「骨病變」嚴重恐截肢

2025/06/03 19:48

若發現單側腳踝或腳掌出現明顯紅腫、發熱，走路感覺不穩或無力等症狀，小心可能是夏克氏足；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

若發現單側腳踝或腳掌出現明顯紅腫、發熱，走路感覺不穩或無力等症狀，小心可能是夏克氏足；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

文／張舜閔

您是否曾注意到，自己的腳一隻紅腫、發熱、甚至變形了，卻不太覺得痛？或者家中長輩走路腳怪怪的，但卻說沒關係、不太痛？小心，這可能不是單純的感染或扭傷，而是一種嚴重但常被忽略的疾病「夏克氏足（Charcot foot）」。

夏克氏足非糖尿病患專利 5大疾病可引發

很多人以為夏克氏足只會發生在糖尿病患者身上，確實，糖尿病合併神經病變的患者是最常見的族群。但其實，只要是會影響到腳部神經感覺的疾病，都可能引起夏克氏足，包括：痲瘋病（leprosy）、脊髓損傷、梅毒引起的脊髓癆、酒精性神經病變，還有巴金森氏症或其他神經系統疾病。

不論病因，這類患者腳的感覺會變差，無法察覺疼痛或壓力，因此腳一旦受傷，容易繼續使用、走動，造成骨頭與關節逐漸損壞變形。

常被誤以為是感染或扭傷 夏克氏足不易早期診斷

在門診或急診中，我們常看到長輩腳腫得厲害，甚至摸起來熱熱的，看起來就像感染（如蜂窩性組織炎）或痛風、骨折，但其實是夏克氏足悄悄發作。這個疾病有一個最大的困難點，就是不容易診斷出來。因為它的外觀太像其他常見的病，醫師如果沒有經驗或警覺性不高，就容易誤判。這也讓病人錯失了早期治療的黃金時間。

足部若有狀況，應早就醫，以便早期分辨究竟是感染（如蜂窩性組織炎）或痛風、骨折，還是夏克氏足；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock

足部若有狀況，應早就醫，以便早期分辨究竟是感染（如蜂窩性組織炎）或痛風、骨折，還是夏克氏足；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock

夏克氏足初期 常見5症狀

●單側腳掌或腳踝出現明顯紅腫、發熱。

●走路時感覺不穩或無力。

●腳型改變，甚至變扁、變歪。

●感覺遲鈍，或反而有奇怪的燒灼感。

●腳底傷口久久不癒，或傷口處不太會痛。

有研究發現，高達7成的病人一開始會被誤診為感染或骨折。因此，如果您或長輩有上述狀況，一定要找熟悉糖尿病足部或神經病變的醫師評估，例如足踝專科、骨科、或糖尿病照護經驗豐富的內科醫師。

肥胖、骨鬆、高血糖 易罹夏克氏足

●50歲以上、有糖尿病10年以上病史。

●血糖控制不穩（糖化血色素高）。

●曾經有周邊神經病變（如手腳麻、灼熱、遲鈍）。

●有骨質疏鬆或肥胖。

●曾做過足部手術、關節置換、或器官移植手術。

延誤診治 恐骨壞死、截肢

如果沒有及早診斷並好好照顧，夏克氏足可能會導致以下3種情形：

●足部嚴重變形，導致難穿鞋、行走困難

●反覆潰瘍，進一步感染甚至骨頭壞死

●慢性骨髓炎，最後可能必須截肢

及早發現治療 病情可控制及改善

治療方式如下：

●避免受力與固定患肢：常需石膏或支架保護3至6個月。

●穿著特製矯正鞋或輔具：減少足部壓力、防止再受傷。

●控制血糖與傷口照護：讓整體代謝穩定、有助傷口癒合。

●有些情況需接受手術：如清創、關節矯正或融合。

每天看腳救自己一命 夏克氏足這樣看出來

●每天幫自己或家中長者檢查雙腳。

●若有紅腫熱、變形或怪異的感覺，不要拖，儘早就醫。

●讓醫師知道是否有糖尿病史、神經病變史。

●盡量找有經驗的足踝骨科醫師或糖尿病足照護團隊評估。

雙腳是我們行走、獨立生活的重要基礎。對長者來說，守住每一步，就守住了健康與尊嚴。如果您的腳，正在「默默」告訴你什麼，請聽見它、照顧它，別讓無聲的傷害走向不可逆的結果。（作者為高醫體系小港醫院骨科醫師）

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